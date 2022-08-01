https://ukraina.ru/20220801/1037067103.html

Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина

Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина - 01.08.2022 Украина.ру

Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина

Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T19:37

2022-08-01T19:37

2022-08-01T19:37

интервью

крашенинникова

сша

германия

украина

сво

рф

политика

вооружение

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Если в самом начале СВО многие считали, что военные действия закончатся быстро, то теперь центры принятия решений на Западе взяли курс на долгую войну и на истощение России, считает политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Вероника, США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Насколько значимо это решение? Не видят ли в Вашингтоне здесь противоречий, ведь по вине тех же США появились такие террористические организации, запрещенные в России, как Аль-Каида и ИГИЛ. Стоит ли нам принять ответную резолюцию, где мы признаем США спонсором терроризма?– Вы очень правильно начали, эта резолюция адресована на самом деле Государственному департаменту, и это призыв внести Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Кто в этом списке уже находится? Это Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Про северокорейских террористов мы точно ничего не знаем, не слышали. На Кубе террористами объявляют тех, кто боролся с американским режимом, с его ставленниками.Про Сирию и Иран мы хорошо знаем. В Сирии мы находимся с 2015 года, и как раз с тем международным терроризмом, который Соединенные Штаты запустили против Башара Асада, мы там и боремся, вместе с Ираном. Его за это тоже признали террористическим государством.Это скорее список государств, которые борются с терроризмом, помимо Северной Кореи. Поэтому ваш сарказм совершенно верный, и да, Соединенные Штаты на протяжении послевоенной истории ХХ века, каждый раз в тех государствах, где им нужно было поменять режим, как они говорят, они использовали такие радикальные экстремистские террористические силы.Надо ли принимать подобную резолюцию в отношении США? Мы знаем, что это правда. Чего мы хотим добиться дальше? Какие санкции против Соединенных Штатов мы затем введем? Потому что это не просто слова, затем нужно будет действовать. Если мы готовы действовать, то можно, наверное, об этом подумать.Что касается санкций – да, вы совершенно правы, все санкции, которые Запад мог ввести, примерно все, которые бы не наносили слишком сильный ущерб ему самому, уже введены. Это (резолюция – Ред.) пока не меняет ничего, но это еще одно агрессивное по отношению к России заявление, и это возможность для Госдепартамента согласиться с резолюцией внести Россию в список террористов, если это потребуется в будущем.Отметим, что эту резолюцию внес сенатор от республиканцев, влиятельный сенатор Линдси Грэм. Это к вопросу о том, насколько республиканцы нам друзья, и насколько может измениться политика США после того, как в ноябре, возможно, Конгресс, Палата представителей и Сенат возьмут республиканцы. Но пока они себя таким образом проявляют.И заключительный штрих к картине – эта проект был внесен в Конгресс 9 мая. Может быть, случайно, но, наверное, они знают, что мы празднуем День Победы 9 мая.– Кабмин Украины обратился к США с просьбой о предоставлении газового ленд-лиза для прохождения отопительного сезона. Что такое вообще этот газовый ленд-лиз, как и кто за него будет рассчитываться? Если от поставок вооружения получает выгоду американский ВПК, об этом всем известно, то в чем будет основная выгода от поставок газа?– Киев, наверное, рассчитывает, что газ ему будут поставлять бесплатно. Обычный, типичный расчет Киева на данном историческом этапе. Если нет, то Конгресс США уже выделил 42 с лишним млрд, плюс другие пакеты миллиардов долларов на военную и другую экономическую помощь Украине. Часть денег может быть взята оттуда.Как и с ВПК, эти деньги пойдут обратно американским кампаниям. И вот заметьте, Украина попросила газ именно у Соединенных Штатов, то есть, это и просьба, и возможность для США, и возможность для Украины покупать именно американский сжиженный газ, хотя, между прочим, газ есть в Алжире, в Норвегии, и это было бы гораздо ближе для перевозки. То есть, это скорее подача для Соединенных Штатов.Для США это выгодно, США – крупнейший производитель газа. Обычно мы думаем, что это Россия, но, оказывается, почти в полтора раза или даже больше газа производят Соединенные Штаты. И это газовое производство развивается. По мере того, как повышаются цены на газ, становится выгодным разрабатывать те месторождения, которые гораздо более дорогие.В любом случае, помощь Украине включена, она в какой-то степени будет оказываться. Вряд ли в полной мере, потому что аппетиты Киева безразмерные, но что-то США, без сомнения, сделают.– Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США за помощью. При этом он заявил, что Украина готова на мирное соглашение, но только при условии возврата земель. Что интересно – что в апреле Россия предлагала Киеву мирное соглашение. Тогда эти земли еще были украинскими, и они могли не требовать их возврата, могли спокойно получить то, что они хотят сейчас. На что теперь может рассчитывать Зеленский? И как ему могут помочь США?– Зеленский озвучил такое предложение конгрессменам Соединенных Штатов, которые прибыли в Киев с очередным визитом. Он должен был что-то сказать, он должен пытаться ускорять американскую помощь Киеву, и убеждать, что она нужна именно сейчас.Наверное, Киеву нужно все – сейчас и еще вчера тоже, так что - это еще один риторический оборот. То, что Киев пойдет на мир при условии возврата Россией (освобожденных – Ред.) земель – с этим предложением даже за стол переговоров нет необходимости садиться. Поэтому не думаю, что это имеет большое значение. Но это тот диалог, который Киев ведет с американскими представителями.– Содействие Америки может хоть как-то приблизить мирные переговоры для Киева? Ведь с американцами мы точно так же не будем разговаривать, как и с Киевом.– Соединенные Штаты на данном этапе заинтересованы в максимальном затягивании войны. Они очень хотели повоевать против Путина, хотели давно. Им нужен был предлог. Воевать они хотели потому, что уже достаточно давно поняли, что путем цветных революций, как они говорят, режим Путина в России не убрать, и нужно использовать гораздо более жесткие средства.В Сирии против Башара Асада был использован международный терроризм. Здесь Соединенные Штаты, особенно активно на протяжении последних восьми лет, но и на протяжении предыдущих десятилетий тоже, готовили украинцев… Это большая трагедия, что нас заставили воевать.Теперь, когда 24 февраля этот повод был дан, США не станут выпускать Россию из специальной военной операции возможно долго. Насколько долго это может продлиться – настолько, чтобы достаточно истощить российские военные силы, экономику и политическую волю на международной арене.Истощение России – это цель сама по себе, но это также нейтрализует Россию как сильного партнера главных противников Соединенных Штатов – Ирана и Китая. Потом они считают, что будь Россия слабая, она не стала бы помогать Асаду.Поэтому в Соединенных Штатах практически нет спроса на окончание военных действий, на окончание поддержки Киева. Хотя, однако, начинают появляться отдельные голоса в экспертном и политическом сообществе Соединенных Штатов, которые говорят, что эта спирать опасна, и время садиться за стол переговоров. Тут имеется в виду уже Россия и США. Вряд ли эти голоса могут повлиять в настоящее время на ход событий, и мы не знаем, будут ли они набирать достаточную силу со временем. Пока это не просматривается.– Если говорить про затягивание конфликта, то США заверили Киев, что поставят еще четыре установки "Хаймарс". В Германия одобрили для одного из своих оборонных предприятий план производства сотни гаубиц "Панцергаубица-2000" для Украины. Это крупный долгосрочный заказ. Немцы так уверены, что конфликт будет идти долго, немцы настолько уверены в своей поддержке своей Украины? Ведь они, насколько я помню, довольно осторожно пытались маневрировать между Россией и Украиной, они зависимы от России. Насколько серьезно поддержка Германии поможет Киеву?– Это первый такого качества шаг со стороны Германии. Решение о производстве сотни гаубиц говорит о том, что Германия готовится к долгой, длинной войне на Украине, и Министерство экономики Германии, которое и дает разрешение предприятиям военно-промышленного комплекса производить такие вооружения, имеет такое видение.– Уточним, передача в будущем этих гаубиц Украине требует другого дополнительного правительственного решения, это не гарантированно, тут Германия балансирует.- С одной стороны, нужен российский газ, российское продовольствие всей Европе, с другой стороны, наиболее агрессивные круги в Европе хотят продолжать войну. Этот баланс складывается каждый день. Да, сейчас пока преобладают те силы, которые выступают за продолжение войны - до победы, как они считают. Но в Европе гораздо больше, чем в США голосов за то, чтобы уже прекращать все это дело, и жить нормально с Россией.Пока это голоса в экспертном сообществе, их не так много. Но большинство населения европейских стран, особенно в Греции, в Италии - они, конечно, против такой ситуации с Россией, против поддержки войны и отправки вооружений на Украину для того, чтобы воевать с Россией.Правительство Европы настолько привязаны к США, что готовы наносить ущерб собственной экономике, собственным гражданам, вплоть до потери правительственных постов, как мы видели с четырьмя государствами, где происходит сейчас падение их правительств. Та степень, до какой европейцы готовы пойти для того, чтобы соблюсти американские указания – она удивительна. Мы, честно говоря, до сих пор не знали, что это настолько далеко зашло.– Помню начало СВО, Германия даже не пропускала военную помощь через свое воздушное пространство, а сейчас они напрямую начали производство гаубиц для Украины. Что повлияло, что продавило того же Шольца, других членов правительства Германии?– С самого начала никто не знал, как долго это продлится, все думали, что это закончится. И на Западе тоже, скорее всего, думали, что это закончится быстро. Но ситуация менялась, и все центры принятия решений адаптировали свои действия к имеющейся ситуации. И вот сейчас выработался, похоже, именно такой курс - на длинную войну, на истощение России. Поэтому на днях Германия и приняла такое решение о производстве сотни гаубиц.Они ведь уже поставили десяток гаубиц Украине, меньше десяти, но это было из запасов Бундесвера. А производство занимает время – год, два. Но это та протяженность конфликта, на которую они рассчитывают.

https://ukraina.ru/20220707/1034304810.html

https://ukraina.ru/20220726/1036881407.html

https://ukraina.ru/20220705/1034295041.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, крашенинникова, сша, германия, украина, сво, рф, политика, вооружение