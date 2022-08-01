Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж - 01.08.2022 Украина.ру
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Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж
Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж - 01.08.2022 Украина.ру
Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж
В День военно-морского флота Украина атаковала штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. По словам губернатора города-героя Михаила... Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T12:05
2022-08-01T12:05
севастополь
вмф
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В День военно-морского флота Украина атаковала штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. По словам губернатора города-героя Михаила Развожаева, удар был нанесён украинским дроном-беспилотником. Были ранены 6 человек. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города. Она также сообщила, что в городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, и виновные обязательно будут найдены. Все праздничные мероприятия в Севастополе отменены - из соображений безопасности. Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома. Однако жители Севастополя поступили иначе. Как отмечали сегодняшний праздник в городе русских моряков - смотрите в видеосюжете нашего корреспондента из Крыма.
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севастополь, вмф, видео, видео

Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж

12:05 01.08.2022
 
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В День военно-морского флота Украина атаковала штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. По словам губернатора города-героя Михаила Развожаева, удар был нанесён украинским дроном-беспилотником. Были ранены 6 человек. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города. Она также сообщила, что в городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, и виновные обязательно будут найдены. Все праздничные мероприятия в Севастополе отменены - из соображений безопасности. Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома. Однако жители Севастополя поступили иначе. Как отмечали сегодняшний праздник в городе русских моряков - смотрите в видеосюжете нашего корреспондента из Крыма.
 
СевастопольВМФВидео
 
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