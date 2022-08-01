https://ukraina.ru/20220801/1037066122.html

Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж

Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж - 01.08.2022 Украина.ру

Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж

В День военно-морского флота Украина атаковала штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. По словам губернатора города-героя Михаила... Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T12:05

2022-08-01T12:05

2022-08-01T12:05

севастополь

вмф

видео

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В День военно-морского флота Украина атаковала штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. По словам губернатора города-героя Михаила Развожаева, удар был нанесён украинским дроном-беспилотником. Были ранены 6 человек. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города. Она также сообщила, что в городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, и виновные обязательно будут найдены. Все праздничные мероприятия в Севастополе отменены - из соображений безопасности. Губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и, по возможности, оставаться дома. Однако жители Севастополя поступили иначе. Как отмечали сегодняшний праздник в городе русских моряков - смотрите в видеосюжете нашего корреспондента из Крыма.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

севастополь, вмф, видео, видео