Астропрогноз. Жаркий, жаркий август - 01.08.2022 Украина.ру
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Астропрогноз. Жаркий, жаркий август
Астропрогноз. Жаркий, жаркий август - 01.08.2022 Украина.ру
Астропрогноз. Жаркий, жаркий август
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T14:26
2022-08-01T14:26
эксклюзив
прогноз
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знаки зодиака
планеты
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Тормозим!В августе продолжают оставаться ретроградными 4 планеты - Плутон, Нептун, Сатурн и Юпитер. В конце августа к ним присоединится Уран.Пять планет в ретро движении - это неизбежно скажется на активности жителей Земли.Движение замедляется. Торможение во всех процессах.Дальше - больше. В течение месяца будет несколько жёстких аспектов. Венера в квадрате к Урану, оппозиции к Сатурну. Очень почувствуют женщины. Неудачи в личной жизни, недовольство собой и окружающими.Солнце в бесконечных жёстких аспектах. В конце августа, в третьей декаде - постоянно возобновляется квадрат с Марсом. Сильно сказывается на активности мужчин. Торможение в самых обычных делах и процессах. Всё идёт со скрипом.Недовольство собой, работой, результатом. Это состояние неизбежно будет вызывать проблемы в общении. Споры, ссоры. Может быть, и по максимуму - разрывы отношений. Особенно в конце месяца.Очень сложный выпадает август в этом году. Но для чего-то же всё-таки хорошее это время?Плюс и минус для романтикиДа. В августе, особенно в первой половине, будет отличное время для новых знакомств и романтических отношений. Но во второй половине и в конце августа - разрывы отношений. Особенно по инициативе женщин.Поэтому совершенно не удивительной будет такая картина: в первых числах августа произошло знакомство. А в последних числах - увы, вместо романтических чувств - раздражение и непонимание.Но как всегда, когда сложно идут все внешние процессы, это отличное время для внутренней аналитической работы. Для науки, сложной интеллектуальной деятельности.Образно говоря, в этом месяце можно написать книгу. Но вот издать её, например, вряд ли удастся. И на восторженные отзывы читателей рассчитывать не приходится.Спорт, строительство, уединениеОтлично для занятий спортом. Начало новой спортивной карьеры - для всех возрастов и состояний здоровья. Можно попробовать "заставить себя". Хотя бы начать, и тогда легче будет продолжать осенью.Или начать что-то вроде большой стройки. Если у кого-то было желание построить дом, пристройку своими руками, облагородить участок - вот, сейчас самое время.На отдыхе, в общении, будут мешать непредвиденные обстоятельства, возможны ссоры.Если описать, как идеально провести этот август: на даче, вдали от общества, заниматься наукой, спортом, писать книги. И стараться не давить на партнёров по жизни.Иначе в этом месяце можно легко что-то сломать. Лучше, наоборот, строить. Много работать, думать и заниматься физкультурой.А общаться меньше. И с особой осторожностью - с женщинами. Особенно если отношения более чем дружеские.Прогноз по знакам♈ ОВНЫ в августе будут много тратить и много, к счастью, зарабатывать. Всем вокруг вас нужны финансы. Особенно много трат будет на детей и любимых людей. Разрывы отношений, увы. Особенно сложно с друзьями. Охлаждение отношений. Но что хорошо - продолжается период вашей личной удачи, в этом году вы ловите новый ветер в паруса.♉ ТЕЛЬЦЫ в августе активнейшим образом будут работать и переделывать дом, житейский уклад и семью. В августе многое поменяется. Вы можете сменить профессию или участок работы. Может быть, решитесь на строительство или покупку жилья. Но во всех решениях не надо идти на поводу у эмоций. Особенно это касается отношений в семье. Только созидание.♊БЛИЗНЕЦЫ будут находить положительные эмоции в общении со старыми друзьями. А с родственниками, наоборот, возможны разрывы отношений. Вы будете говорить то, что думаете, в глаза. Это, может быть, и правильно. Надо только хорошо подумать, какая у вас цель. Не только же высказаться и снять эмоциональное напряжение? Последствия могут быть очень длительными. Позитив ищите в коллективном отдыхе или работе.♋РАКИ подсчитывают финансы, зарабатывают, кто-то из вас решится на очень большую покупку - недвижимость, участок земли. Кто-то может получить наследство, помощь государства. В общении - осторожнее, особенно с друзьями. Круг общения меняется. Некоторые представители знака отправятся в этом месяце в дальнюю поездку. Удача в рабочих делах, возможно, будет возвращение на старую хорошую работу♌ ЛЬВЫ чувствуют себя хорошо. Как всегда, когда Солнце в вашем знаке. Могут происходить огромные перемены в работе. Не спешите высказывать свое мнение. То, что вам поначалу не понравится, после здравого размышления окажется неплохим вариантом. Большой успех в делах за рубежом. Вы можете вернуться к старым проектам, людям и делам в других странах.♍ ДЕВЫ занимаются учебой - своей или детей. Кто-то из вас отправится в дальнюю поездку. Кто-то обустраивается на новом месте. Отличный месяц для отношений. У одиноких возможны новые знакомства. Все, кто находится в длительном партнёрстве, довольны, отношения будут ровными и стабильными. В конце месяца - опасность ссор, надо удержаться.♎ ВЕСЫ будут испытывать сложности в отношениях с детьми, друзьями, любимыми людьми. "Заморозка" чувств. Пока жизнь стоит на небольшой паузе, можно заняться спортом, начать здоровый образ жизни. Хорошее время для начала ремонта, обновления жилья, нового дизайна. Возможно, вернётся старая любовь. Отношения надо постепенно укреплять.♏ СКОРПИОНЫ в этом месяце могут поменять работу. Или, что вероятнее и лучше, взять отпуск. Если не отдохнуть, то можно попасть в стрессовую ситуацию. На работе - противоречия. Дома тоже могут начаться споры. Но в августе это один из знаков, кому повезет в любви. Время романтических знакомств. Тем, кто уже нашел любимого человека, хорошо устроить романтическую поездку, встречу, выходные в формате "только вдвоём".♐СТРЕЛЬЦЫ могут ожидать поступления каких-то финансов. Деньги лучше всего потратить на домашние нужды. И очень было бы хорошо купить абонемент в спортзал, начать серьезные тренировки. Вообще надо обратить внимание на здоровье - диета, витамины, спортивная нагрузка и здоровый образ жизни. Хорошие события в жизни детей. У кого то из вас - пополнение в семье.♑ КОЗЕРОГИ находят в августе новую любовь. Это может быть, как ни странно, кто-то из старых знакомых. Всё будет романтично начинаться в первой декаде августа, но резко и внезапно отношения могут завершиться в конце месяца. Хорошие отношения дома. Семья и дом - место, где вас поддержат, место отдыха и силы.♒ ВОДОЛЕИ будут переживать месяц противостояния. Ваши с партнёром взгляды в чем-то противоположны. Все противоречия проявятся в этом месяце. Но есть надежда, что вы сможете их конструктивно разрешить. Поможет общение с людьми, короткие поездки. Очень полезен будет взгляд со стороны. Поступает новая информация, которая вас воодушевит.♓ РЫБЫ в этом месяце получат приток денег. Скорее всего, из каких-то прошлых источников. Возвращаются старые знакомые (с деньгами!). Надо избегать резких слов в общении, вспышек эмоций. И добродушно реагировать, если кто-то решит вам сказать что-то "остроумное". Внимание на здоровье. Надо починить то, что нуждается в починке - отремонтировать зубы, сдать анализы. Впереди - интересные новые знакомства.Удачи всем в этом сложном жарком августе!
https://ukraina.ru/20211229/1032918276.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, прогноз, гороскоп, астрология, знаки зодиака, планеты

Астропрогноз. Жаркий, жаркий август

14:26 01.08.2022
 
© CC0, PixabayАвгуст астрология
Август астрология
© CC0, Pixabay
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Елена Мурзина
Все материалы
Тормозим!
В августе продолжают оставаться ретроградными 4 планеты - Плутон, Нептун, Сатурн и Юпитер. В конце августа к ним присоединится Уран.
Пять планет в ретро движении - это неизбежно скажется на активности жителей Земли.
Движение замедляется. Торможение во всех процессах.
Дальше - больше. В течение месяца будет несколько жёстких аспектов. Венера в квадрате к Урану, оппозиции к Сатурну. Очень почувствуют женщины. Неудачи в личной жизни, недовольство собой и окружающими.
Солнце в бесконечных жёстких аспектах. В конце августа, в третьей декаде - постоянно возобновляется квадрат с Марсом. Сильно сказывается на активности мужчин. Торможение в самых обычных делах и процессах. Всё идёт со скрипом.
Недовольство собой, работой, результатом. Это состояние неизбежно будет вызывать проблемы в общении. Споры, ссоры. Может быть, и по максимуму - разрывы отношений. Особенно в конце месяца.
Очень сложный выпадает август в этом году. Но для чего-то же всё-таки хорошее это время?
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Плюс и минус для романтики
Да. В августе, особенно в первой половине, будет отличное время для новых знакомств и романтических отношений. Но во второй половине и в конце августа - разрывы отношений. Особенно по инициативе женщин.
Поэтому совершенно не удивительной будет такая картина: в первых числах августа произошло знакомство. А в последних числах - увы, вместо романтических чувств - раздражение и непонимание.
Но как всегда, когда сложно идут все внешние процессы, это отличное время для внутренней аналитической работы. Для науки, сложной интеллектуальной деятельности.
Образно говоря, в этом месяце можно написать книгу. Но вот издать её, например, вряд ли удастся. И на восторженные отзывы читателей рассчитывать не приходится.
Спорт, строительство, уединение
Отлично для занятий спортом. Начало новой спортивной карьеры - для всех возрастов и состояний здоровья. Можно попробовать "заставить себя". Хотя бы начать, и тогда легче будет продолжать осенью.
Или начать что-то вроде большой стройки. Если у кого-то было желание построить дом, пристройку своими руками, облагородить участок - вот, сейчас самое время.
На отдыхе, в общении, будут мешать непредвиденные обстоятельства, возможны ссоры.
Если описать, как идеально провести этот август: на даче, вдали от общества, заниматься наукой, спортом, писать книги. И стараться не давить на партнёров по жизни.
Иначе в этом месяце можно легко что-то сломать. Лучше, наоборот, строить. Много работать, думать и заниматься физкультурой.
А общаться меньше. И с особой осторожностью - с женщинами. Особенно если отношения более чем дружеские.
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Прогноз по знакам
♈ ОВНЫ в августе будут много тратить и много, к счастью, зарабатывать. Всем вокруг вас нужны финансы. Особенно много трат будет на детей и любимых людей. Разрывы отношений, увы. Особенно сложно с друзьями. Охлаждение отношений. Но что хорошо - продолжается период вашей личной удачи, в этом году вы ловите новый ветер в паруса.
♉ ТЕЛЬЦЫ в августе активнейшим образом будут работать и переделывать дом, житейский уклад и семью. В августе многое поменяется. Вы можете сменить профессию или участок работы. Может быть, решитесь на строительство или покупку жилья. Но во всех решениях не надо идти на поводу у эмоций. Особенно это касается отношений в семье. Только созидание.
♊БЛИЗНЕЦЫ будут находить положительные эмоции в общении со старыми друзьями. А с родственниками, наоборот, возможны разрывы отношений. Вы будете говорить то, что думаете, в глаза. Это, может быть, и правильно. Надо только хорошо подумать, какая у вас цель. Не только же высказаться и снять эмоциональное напряжение? Последствия могут быть очень длительными. Позитив ищите в коллективном отдыхе или работе.
♋РАКИ подсчитывают финансы, зарабатывают, кто-то из вас решится на очень большую покупку - недвижимость, участок земли. Кто-то может получить наследство, помощь государства. В общении - осторожнее, особенно с друзьями. Круг общения меняется. Некоторые представители знака отправятся в этом месяце в дальнюю поездку. Удача в рабочих делах, возможно, будет возвращение на старую хорошую работу
♌ ЛЬВЫ чувствуют себя хорошо. Как всегда, когда Солнце в вашем знаке. Могут происходить огромные перемены в работе. Не спешите высказывать свое мнение. То, что вам поначалу не понравится, после здравого размышления окажется неплохим вариантом. Большой успех в делах за рубежом. Вы можете вернуться к старым проектам, людям и делам в других странах.
♍ ДЕВЫ занимаются учебой - своей или детей. Кто-то из вас отправится в дальнюю поездку. Кто-то обустраивается на новом месте. Отличный месяц для отношений. У одиноких возможны новые знакомства. Все, кто находится в длительном партнёрстве, довольны, отношения будут ровными и стабильными. В конце месяца - опасность ссор, надо удержаться.
♎ ВЕСЫ будут испытывать сложности в отношениях с детьми, друзьями, любимыми людьми. "Заморозка" чувств. Пока жизнь стоит на небольшой паузе, можно заняться спортом, начать здоровый образ жизни. Хорошее время для начала ремонта, обновления жилья, нового дизайна. Возможно, вернётся старая любовь. Отношения надо постепенно укреплять.
♏ СКОРПИОНЫ в этом месяце могут поменять работу. Или, что вероятнее и лучше, взять отпуск. Если не отдохнуть, то можно попасть в стрессовую ситуацию. На работе - противоречия. Дома тоже могут начаться споры. Но в августе это один из знаков, кому повезет в любви. Время романтических знакомств. Тем, кто уже нашел любимого человека, хорошо устроить романтическую поездку, встречу, выходные в формате "только вдвоём".
♐СТРЕЛЬЦЫ могут ожидать поступления каких-то финансов. Деньги лучше всего потратить на домашние нужды. И очень было бы хорошо купить абонемент в спортзал, начать серьезные тренировки. Вообще надо обратить внимание на здоровье - диета, витамины, спортивная нагрузка и здоровый образ жизни. Хорошие события в жизни детей. У кого то из вас - пополнение в семье.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:41
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♑ КОЗЕРОГИ находят в августе новую любовь. Это может быть, как ни странно, кто-то из старых знакомых. Всё будет романтично начинаться в первой декаде августа, но резко и внезапно отношения могут завершиться в конце месяца. Хорошие отношения дома. Семья и дом - место, где вас поддержат, место отдыха и силы.
♒ ВОДОЛЕИ будут переживать месяц противостояния. Ваши с партнёром взгляды в чем-то противоположны. Все противоречия проявятся в этом месяце. Но есть надежда, что вы сможете их конструктивно разрешить. Поможет общение с людьми, короткие поездки. Очень полезен будет взгляд со стороны. Поступает новая информация, которая вас воодушевит.
♓ РЫБЫ в этом месяце получат приток денег. Скорее всего, из каких-то прошлых источников. Возвращаются старые знакомые (с деньгами!). Надо избегать резких слов в общении, вспышек эмоций. И добродушно реагировать, если кто-то решит вам сказать что-то "остроумное". Внимание на здоровье. Надо починить то, что нуждается в починке - отремонтировать зубы, сдать анализы. Впереди - интересные новые знакомства.
Удачи всем в этом сложном жарком августе!
 
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