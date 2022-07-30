https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html

Расследование по Еленовке, заявление Пентагона. Итоги 30 июля на Украине

Расследование по Еленовке, заявление Пентагона. Итоги 30 июля на Украине - 30.07.2022 Украина.ру

Расследование по Еленовке, заявление Пентагона. Итоги 30 июля на Украине

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T19:12

2022-07-30T19:12

2022-07-30T19:12

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1e/1037044211_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6f553624541ff2a187d8fbb42cbd7dda.jpg

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке. Официальный представитель Пентагона допустил вину ВСУ в обстреле изолятораО том, что ООН готова направить экспертов для расследования заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - указал Хак.По его словам, ООН полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК).За несколько часов до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о количестве погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке."В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" по следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", - заявил Конашенков.Он сообщил о том, что списки раненых и погибших были опубликованы на ресурсах Минобороны РФ."По уточнённым на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение. Доставлены в медицинские учреждения с тяжёлыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - отметил Конашенков.Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что ответственность за происходящее несёт Украина."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - отметил Конашенков.Ранее СМИ опубликовали фотографии осколков от снарядов от HIMARS, обнаруженных на месте удара.Несмотря на это, не только украинские, но и некоторые европейские политики обвинили в произошедшем Россию.Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил о вине в произошедшем ВС РФ и НМ ДНР. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии Боррель не привёл.А вот в США подошли к произошедшему гораздо выдержаннее. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что у США пока недостаточно разведывательных данных об ударе по Еленовке. А представитель Пентагона позже и вовсе допустил, что удар могли нанести украинские военные."Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - отметил он.Таким образом, даже на Западе уже подозревают ВСУ в том, что именно они нанесли удар по Еленовке.При этом на самой Украине власть уже начинает глушить информацию о произошедшем в Еленовке."Наш источник сообщает, что трагедию в Еленовке (ДНР), где погибли 53 "азовца", функционеры Офиса президента, будут спускать на тормоза. Вчера власть активно пыталась сместить акцент, что это всё виноваты россияне, но по многим инсайдерским источникам, там всё очень неоднозначно. Заявление представителя Пентагона, только добавило вопросов и слухов", - сообщил популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Днём ранее другой популярный на Украине Telegram-канал "Женщина с косой" сообщил, что многих структурах власти версию Офиса президента Украины о вине в обстреле Еленовки России также восприняли с недоверием, которое усилилось после заявления представителя Пентагона.При этом создатель "Азова", лидер "азовского" движения Андрей Билецкий уже пообещал отомстить всем виновным в произошедшем."Я от имени "азовских" подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесёт ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор вне зависимости от должности и местонахождения. Где бы вы ни находились, вы будете найдены и экстерминированы", - заявил Билецкий.И хотя публично он обвиняет Россию, вряд ли "азовцы" также верят в версию Офиса президента Украины, хотя в официальном обращении вечером 30 июля они продолжали настаивать на версии причастности к России заявив, однако, что у них появилась предварительная информация, но её "Азов" озвучивать не готов.Примечательно, что к украинской власти у "азовцев" есть большие претензии со времён боёв в Мариуполе и конкретно на "Азовстали". Так, власть обещала вернуть всех сдавшихся в плен "азовцев". При этом саму сдачу в плен на Украине официально называли "операцией по эвакуации" и даже говорили о процедуре extraction.Военкор Андрей Руденко попал в больницу, где содержатся пострадавшие от удара по Еленовке "азовцы"." - Ты же "Азов"? Как тебе extraction?- Ну, такое. Пока не очень", - запечатлел Руденко на видео свой диалог с лежащим на больничной койке "азовцем".Собственно, уничтожение "азовцев" из-за растущих претензий их родных и сослуживцев к власти по поводу так и не состоявшегося возвращения и называют одной из версий причин удара ВСУ. Второй является то, что некоторые "азовцы" начали давать показания, которые свидетельствуют о том, что Офис президента Украины ещё до начала спецоперации отдал приказ о пытках и издевательствах над пленными и о фиксации этого на видео для устрашения военнослужащих ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса."Ещё до начала войны с Офиса президента я слышал фамилию "Арестович", что именно Арестович этим занимается — о создании информационной компании по созданию шок-контента, сбору материала по жестоким убийствам российских военнопленных. Для нас это было ещё странно, мы не думали, что такое начнётся. Поступили указания и [мы] пропустили их. Но 24-го, когда началась война, мы начали мониторить медиа в Украине — информационное пространство — и начали замечать, что данные видео начали появляться. Я так понял, что данные указания были спущены не только нам, но и другим подразделениями или организациям. Мы видели видео из Харькова, из Киева. Т. е. данные указания были спущены и "Боцману" (Сергею Коротких — Ред.) и "Чили" (Сергею Величко — Ред.) в Харьков", — указывал и.о. Командира пресс-службы "Азова" Дмитрий Козацкий, известный под позывным "Орест".Он отметил, что, насколько он понял из спущенных ему указаний, данная информационная кампания была задумана для того, чтобы шокировать российское общество и усилить протестные настроения."Но по факту, как мы увидели, когда мониторили информационное пространство, данная информационная кампания вызвала негативную реакцию в обществе", — отметил Козацкий.Спустя некоторое время им поступила другая команда — прекратить эту информационную кампанию. При этом, по словам Козацкого, он слышал, что распоряжение поступило от Арестовича."Я точно знаю, что по выходу с "Азовстали" все материалы, компьютеры, жёсткие диски, флешки были уничтожены, чтобы не осталось этих видео", — подытожил он.Примечательно, что видео допроса Козацкого военкор Руденко опубликовал за несколько часов до того, как по Еленовке нанесли удар — днём 28 июля.Пока единственной стороной, которой выгодно уничтожение "азовцев" является украинская власть. Для России и ДНР боевики "Азова" представляли среди прочего и ценный обменный фонд. Кроме того, ряд боевиков подозревали в совершении преступлений против мирного населения.

https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html

https://ukraina.ru/20220730/1037037908.html

https://ukraina.ru/20220730/1037035194.html

https://ukraina.ru/20220729/1037033515.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив