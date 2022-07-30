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ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке

ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке - 30.07.2022 Украина.ру

ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о готовности организации отправить группу экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке (ДНР), передает 30 июля РИА Новости

2022-07-30T18:42

2022-07-30T18:42

2022-07-30T18:42

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"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - приводит издание слова Хака.Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Красного Креста подключиться к расследованию.Ранее Минобороны РФ опубликовал список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20220730/1037039794.html

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новости, оон, красный крест, днр, обстрел