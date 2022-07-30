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ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке
ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке - 30.07.2022 Украина.ру
ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о готовности организации отправить группу экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке (ДНР), передает 30 июля РИА Новости
2022-07-30T18:42
2022-07-30T18:42
2022-07-30T18:42
новости
оон
красный крест
днр
обстрел
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"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - приводит издание слова Хака.Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Красного Креста подключиться к расследованию.Ранее Минобороны РФ опубликовал список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, красный крест, днр, обстрел
ООН хочет принять участие в расследовании удара по Еленовке
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о готовности организации отправить группу экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке (ДНР), передает 30 июля РИА Новости
"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - приводит издание слова Хака.
Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Красного Креста подключиться к расследованию.
Ранее Минобороны РФ опубликовал список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.