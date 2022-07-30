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Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти

Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти - 30.07.2022 Украина.ру

Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти

Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за главу Днепропетровской теробороны Геннадия Корбана и обвинил в узурпации власти, сообщило издание Politico 29 июля

2022-07-30T18:01

2022-07-30T18:01

2022-07-30T18:01

новости

геннадий корбан

борис филатов

владимир зеленский

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"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", - заявил Филатов.Ранее в на своей странице в Facebook* он опубликовал официальное обращение к Зеленскому в защиту Корбана, подписанное несколькими сотнями известных граждан Украины и жителями Днепра (Днепропетровска).Неделей ранее Корбана не впустили на Украину и изъяли у него украинский паспорт без объяснения причин. Накануне в сети появился тайный "приказ", не подписанный президентом, в котором лишиться украинского гражданства должны были Корабан, олигарх Игорь Коломойский и еще несколько известных людей, связанных с теневым бизнесом региона.Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его "домой", а Зеленский, не уточняя деталей, заявил, что "изъятие паспорта у Корбана не является провокацией" и все действия правоохранителей находятся в рамках закона.По информации СМИ, ситуация с паспортами отдельных граждан Украины может быть связана с наличием у них второго паспорта другого государства.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html

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новости, геннадий корбан, борис филатов, владимир зеленский