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Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти
Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти - 30.07.2022 Украина.ру
Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за главу Днепропетровской теробороны Геннадия Корбана и обвинил в узурпации власти, сообщило издание Politico 29 июля
2022-07-30T18:01
2022-07-30T18:01
2022-07-30T18:01
новости
геннадий корбан
борис филатов
владимир зеленский
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"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", - заявил Филатов.Ранее в на своей странице в Facebook* он опубликовал официальное обращение к Зеленскому в защиту Корбана, подписанное несколькими сотнями известных граждан Украины и жителями Днепра (Днепропетровска).Неделей ранее Корбана не впустили на Украину и изъяли у него украинский паспорт без объяснения причин. Накануне в сети появился тайный "приказ", не подписанный президентом, в котором лишиться украинского гражданства должны были Корабан, олигарх Игорь Коломойский и еще несколько известных людей, связанных с теневым бизнесом региона.Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его "домой", а Зеленский, не уточняя деталей, заявил, что "изъятие паспорта у Корбана не является провокацией" и все действия правоохранителей находятся в рамках закона.По информации СМИ, ситуация с паспортами отдельных граждан Украины может быть связана с наличием у них второго паспорта другого государства.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий корбан, борис филатов, владимир зеленский
Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти
Мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за главу Днепропетровской теробороны Геннадия Корбана и обвинил в узурпации власти, сообщило издание Politico 29 июля
"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", - заявил Филатов.
Ранее в на своей странице в Facebook* он опубликовал официальное обращение к Зеленскому в защиту Корбана, подписанное несколькими сотнями известных граждан Украины и жителями Днепра (Днепропетровска).
Неделей ранее Корбана не впустили на Украину и изъяли у него украинский паспорт без объяснения причин. Накануне в сети появился тайный "приказ", не подписанный президентом, в котором лишиться украинского гражданства должны были Корабан, олигарх Игорь Коломойский и еще несколько известных людей, связанных с теневым бизнесом региона.
Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его "домой", а Зеленский, не уточняя деталей, заявил, что "изъятие паспорта у Корбана не является провокацией" и все действия правоохранителей находятся в рамках закона.
По информации СМИ, ситуация с паспортами отдельных граждан Украины может быть связана с наличием у них второго паспорта другого государства.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.