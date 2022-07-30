ВС РФ уничтожили президентскую бригаду ВСУ и 30 нацистов из "Кракена"– Минобороны
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Железнодорожный эшелон, уничтоженный ударом высокоточного оружия воздушного базирования в Донецкой области, перевозил элитный штурмовой батальон, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 30 июля
"Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины", - сказал он.
Ударом были уничтожены около 140 военнослужащих бригады, вся военная техника, которая находилась в эшелоне, была выведена из строя, добавили в ведомстве.
Кроме того, высокоточными ракетами "Искандер" ВС России нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования "Кракен" в районе Богодухова Харьковской области.
Вчера, 15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в ХарьковеПостоянные сообщения Украины о якобы готовящемся наступлении России говорит о панических настроениях среди "захистникив Харькова". Там идут серьезные разборки между "кракеновцами" и командованием ВСУ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру