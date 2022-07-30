ВС РФ уничтожили президентскую бригаду ВСУ и 30 нацистов из "Кракена"– Минобороны

Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове Постоянные сообщения Украины о якобы готовящемся наступлении России говорит о панических настроениях среди "захистникив Харькова". Там идут серьезные разборки между "кракеновцами" и командованием ВСУ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру