Китай усилит боеспособность армии кадрами "новой эпохи" - 30.07.2022 Украина.ру
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Китай усилит боеспособность армии кадрами "новой эпохи"
Китай усилит боеспособность армии кадрами "новой эпохи" - 30.07.2022 Украина.ру
Китай усилит боеспособность армии кадрами "новой эпохи"
Си Цзиньпин поручил создать военные кадры, которые будут отвечать вызовам времени, сообщило 29 июля агентство Xinhua
2022-07-30T17:48
2022-07-30T17:48
китай
кнр
армия
кадры
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, в ходе выступления на Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поручил подготовить кадры для усиления боеспособности вооруженных сил. Новые военные должны соответствовать требованиям "новой эпохи". Кадры Си Цзиньпин считает ключевым фактором усиления войск.Во времена нестабильности во всем мире, Китайской народной республике нужно учитывать меняющуюся обстановку при формировании модели национальной безопасности, считает глава КНР.До этого Си Циньпин предупреждал американского президента Джо Байдена в ходе телефонных переговоров о том, что внешним силам вмешиваться в тайваньский вопрос опасно. Он заявил, что "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". Китайский лидер говорил об этом в свете предстоящего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она планировала объехать несколько стран в регионе - Сингапур, Южную Корею, Японию и Малайзию. Были и предположения о том, что заглянет Пелоси и на Тайвань.
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китай, кнр, армия, кадры

Китай усилит боеспособность армии кадрами "новой эпохи"

17:48 30.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Си Цзиньпин поручил создать военные кадры, которые будут отвечать вызовам времени, сообщило 29 июля агентство Xinhua
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, в ходе выступления на Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поручил подготовить кадры для усиления боеспособности вооруженных сил. Новые военные должны соответствовать требованиям "новой эпохи".
Кадры Си Цзиньпин считает ключевым фактором усиления войск.
Кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели коммунистической партии по превращению китайской армии в вооруженные силы мирового уровня
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
Си Циньпин
Председатель КНР
Во времена нестабильности во всем мире, Китайской народной республике нужно учитывать меняющуюся обстановку при формировании модели национальной безопасности, считает глава КНР.
До этого Си Циньпин предупреждал американского президента Джо Байдена в ходе телефонных переговоров о том, что внешним силам вмешиваться в тайваньский вопрос опасно. Он заявил, что "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".
Китайский лидер говорил об этом в свете предстоящего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она планировала объехать несколько стран в регионе - Сингапур, Южную Корею, Японию и Малайзию. Были и предположения о том, что заглянет Пелоси и на Тайвань.
Города мира. Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 16:15
FT: Китай не исключил “военный ответ” на визит Пелоси на ТайваньКитай усилил свои неофициальные предупреждения в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщила 23 июля британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников, знакомых с предупреждениями КНР
 
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