Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя - 30.07.2022 Украина.ру
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Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя - 30.07.2022 Украина.ру
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя
Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup
2022-07-30T17:17
2022-07-30T17:17
новости
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сша
рейтинг
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"59% американцев не одобряют работу господина Байдена. Остальные не ответили на вопрос. Опрос проводился по телефону среди примерно тысячи совершеннолетних американцев 5–26 июля", - говорится в исследовании.При этом в феврале 2021 года рейтинг Байдена составлял 57% по опросу той же социологической службы.Ранее схожие данные представляли другие исследовательские центры. Так, по данным опроса Reuters/Ipsos, только 36% граждан США одобряют действия Байдена.
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новости, джо байден, сша, рейтинг

Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя

17:17 30.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup
"59% американцев не одобряют работу господина Байдена. Остальные не ответили на вопрос. Опрос проводился по телефону среди примерно тысячи совершеннолетних американцев 5–26 июля", - говорится в исследовании.
При этом в феврале 2021 года рейтинг Байдена составлял 57% по опросу той же социологической службы.
Ранее схожие данные представляли другие исследовательские центры. Так, по данным опроса Reuters/Ipsos, только 36% граждан США одобряют действия Байдена.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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