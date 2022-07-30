https://ukraina.ru/20220730/1037042852.html
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя - 30.07.2022 Украина.ру
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя
Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup
2022-07-30T17:17
2022-07-30T17:17
2022-07-30T17:17
новости
джо байден
сша
рейтинг
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"59% американцев не одобряют работу господина Байдена. Остальные не ответили на вопрос. Опрос проводился по телефону среди примерно тысячи совершеннолетних американцев 5–26 июля", - говорится в исследовании.При этом в феврале 2021 года рейтинг Байдена составлял 57% по опросу той же социологической службы.Ранее схожие данные представляли другие исследовательские центры. Так, по данным опроса Reuters/Ipsos, только 36% граждан США одобряют действия Байдена.
https://ukraina.ru/20220729/1036991457.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, рейтинг
Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя
Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup