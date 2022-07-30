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Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя

Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя - 30.07.2022 Украина.ру

Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателя

Рейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup

2022-07-30T17:17

2022-07-30T17:17

2022-07-30T17:17

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"59% американцев не одобряют работу господина Байдена. Остальные не ответили на вопрос. Опрос проводился по телефону среди примерно тысячи совершеннолетних американцев 5–26 июля", - говорится в исследовании.При этом в феврале 2021 года рейтинг Байдена составлял 57% по опросу той же социологической службы.Ранее схожие данные представляли другие исследовательские центры. Так, по данным опроса Reuters/Ipsos, только 36% граждан США одобряют действия Байдена.

https://ukraina.ru/20220729/1036991457.html

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новости, джо байден, сша, рейтинг