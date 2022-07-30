https://ukraina.ru/20220730/1037042541.html

"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США

"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США - 30.07.2022 Украина.ру

"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США

США нужно заняться своими делами вместо "поддержки" Украины, а в НАТО нет никакого смысла, заявила в эфире ток-шоу Piers Morgan Tonight 29 июля американская журналистка Энн Коултер

2022-07-30T16:43

2022-07-30T16:43

2022-07-30T16:43

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сша

нато

журналистка

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"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи", - высказалась она.Коултер добавила, что после распада СССР в 1991 году в НАТО, по ее мнению, нет никакого смысла, но альянс продолжает и продолжает вмешиваться в дела других стран.Кроме того, считает Коултор, США долгие годы "пренебрегали" русскими и унижали их. Она напомнила ситуацию, когда президент РФ Владимир Путин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему, чтобы выразить соболезнования после теракта 11 сентября, но тот даже не перезвонил.

https://ukraina.ru/20220730/1037042085.html

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новости, сша, нато, журналистка