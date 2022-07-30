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"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США
"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США - 30.07.2022 Украина.ру
"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США
США нужно заняться своими делами вместо "поддержки" Украины, а в НАТО нет никакого смысла, заявила в эфире ток-шоу Piers Morgan Tonight 29 июля американская журналистка Энн Коултер
2022-07-30T16:43
2022-07-30T16:43
2022-07-30T16:43
новости
сша
нато
журналистка
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"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи", - высказалась она.Коултер добавила, что после распада СССР в 1991 году в НАТО, по ее мнению, нет никакого смысла, но альянс продолжает и продолжает вмешиваться в дела других стран.Кроме того, считает Коултор, США долгие годы "пренебрегали" русскими и унижали их. Она напомнила ситуацию, когда президент РФ Владимир Путин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему, чтобы выразить соболезнования после теракта 11 сентября, но тот даже не перезвонил.
https://ukraina.ru/20220730/1037042085.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, нато, журналистка
"Продолжаем покушаться": американская журналистка хлестко высказалась о политике США
США нужно заняться своими делами вместо "поддержки" Украины, а в НАТО нет никакого смысла, заявила в эфире ток-шоу Piers Morgan Tonight 29 июля американская журналистка Энн Коултер
"Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи", - высказалась она.
Коултер добавила, что после распада СССР в 1991 году в НАТО, по ее мнению, нет никакого смысла, но альянс продолжает и продолжает вмешиваться в дела других стран.
Кроме того, считает Коултор, США долгие годы "пренебрегали" русскими и унижали их. Она напомнила ситуацию, когда президент РФ Владимир Путин первым позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему, чтобы выразить соболезнования после теракта 11 сентября, но тот даже не перезвонил.