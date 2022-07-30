"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата - 30.07.2022 Украина.ру
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"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата
"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата - 30.07.2022 Украина.ру
"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом ненависити и национализма поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в Мурманске, об этом она написала в своем Telegram-канале 30 июля
2022-07-30T16:28
2022-07-30T16:30
новости
норвегия
мид
захарова
мурманск
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Захарова рассказала, что, находясь в одном из отелей Мурманска, Эллингсен кричала "Я ненавижу русских! Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам". По информации представителя МИД, дипломат из Осло так отреагировала на просьбу управляющего отелем подождать, пока ее номер уберут.По мнению Захаровой, слова Эллингсен – это ненависть к одной из национальностей и "нескрываемое" национальное превосходство.В начале лета Генконсульство Королевства Норвегия в Мурманске было временно закрыто.
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новости, норвегия, мид, захарова, мурманск

"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата

16:28 30.07.2022 (обновлено: 16:30 30.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии
Брифинг по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом ненависити и национализма поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в Мурманске, об этом она написала в своем Telegram-канале 30 июля
Захарова рассказала, что, находясь в одном из отелей Мурманска, Эллингсен кричала "Я ненавижу русских! Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам". По информации представителя МИД, дипломат из Осло так отреагировала на просьбу управляющего отелем подождать, пока ее номер уберут.
В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Представитель МИД РФ
По мнению Захаровой, слова Эллингсен – это ненависть к одной из национальностей и "нескрываемое" национальное превосходство.
В начале лета Генконсульство Королевства Норвегия в Мурманске было временно закрыто.
П/к и. о. министра иностранных дел РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января 2021, 14:09
Лавров объяснил, почему Украина голосует в ООН за ксенофобию и нацизмГлава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему понятно, почему Украина всегда голосует против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма и прочих форм расовой дискриминации и ксенофобии. Его слова прозвучали 8 января на пресс-конференции по итогам 2020 года
 
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