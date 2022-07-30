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"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата

"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата - 30.07.2022 Украина.ру

"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом ненависити и национализма поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в Мурманске, об этом она написала в своем Telegram-канале 30 июля

2022-07-30T16:28

2022-07-30T16:28

2022-07-30T16:30

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Захарова рассказала, что, находясь в одном из отелей Мурманска, Эллингсен кричала "Я ненавижу русских! Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам". По информации представителя МИД, дипломат из Осло так отреагировала на просьбу управляющего отелем подождать, пока ее номер уберут.По мнению Захаровой, слова Эллингсен – это ненависть к одной из национальностей и "нескрываемое" национальное превосходство.В начале лета Генконсульство Королевства Норвегия в Мурманске было временно закрыто.

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новости, норвегия, мид, захарова, мурманск