"Ненависть и национализм": Захарова отреагировала на выходку норвежского дипломата
16:28 30.07.2022 (обновлено: 16:30 30.07.2022)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг по проблематике расследований случаев применения химоружия в Сирии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом ненависити и национализма поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в Мурманске, об этом она написала в своем Telegram-канале 30 июля
Захарова рассказала, что, находясь в одном из отелей Мурманска, Эллингсен кричала "Я ненавижу русских! Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам". По информации представителя МИД, дипломат из Осло так отреагировала на просьбу управляющего отелем подождать, пока ее номер уберут.
В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно.
По мнению Захаровой, слова Эллингсен – это ненависть к одной из национальностей и "нескрываемое" национальное превосходство.
В начале лета Генконсульство Королевства Норвегия в Мурманске было временно закрыто.
18 января 2021, 14:09Лавров объяснил, почему Украина голосует в ООН за ксенофобию и нацизмГлава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему понятно, почему Украина всегда голосует против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма и прочих форм расовой дискриминации и ксенофобии. Его слова прозвучали 8 января на пресс-конференции по итогам 2020 года