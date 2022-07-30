https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html

Хроника событий на Украине на 16:00 30 июля: потери ВСУ, кто погиб в Еленовке

Хроника событий на Украине на 16:00 30 июля: потери ВСУ, кто погиб в Еленовке - 30.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 30 июля: потери ВСУ, кто погиб в Еленовке

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T16:11

2022-07-30T16:11

2022-07-30T16:11

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украинские военные продолжают нести потери. Минобороны РФ опубликовало списки погибших при ударе HIMARS по СИЗО в ЕленовкеМинобороны России опубликовало списки погибших и раненых украинских военных в результате обстрела ВСУ СИЗО в Еленовке."В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня "Хаймарс" по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он также уточнил данные по поводу пострадавших."По уточнённым на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение. Доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных украинцев. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - отметил Конашенков.Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что ответственность за происходящее несёт Украина."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - отметил Конашенков.Проект "Рыбарь" со своей стороны проанализировав открытые данные уточнил, откуда вёлся обстрел."Удар был нанесен по пристройке, расположенной в северной части Волновахской исправительной колонии №120. Учитывая ограниченное количество мест в исправительных учреждения ЛДНР и общее число военнопленных свыше 10 тысяч человек, колония используется на полную мощность. Заполняются все возможные помещения. Координаты пристройки: 47.8285224941822, 37.71083412073798. Анализ с места событий подтверждает, что наиболее сильно пострадала восточная часть здания, где произошёл мощный очаг возгорания и взрыв, которым выбило окна. Однако место попадания одно: пролом в крыше в районе конька. Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на удар с северо-западного направления: стрельба велась с траектории Марьинка — Курахово — треугольник Сергеевка — Покровск — Удачное", - отмечалось в публикации канала.При этом дальность удара, по мнению авторов расследования, составила 70 км, что соответствует максимальной дальности стрельбы боеприпасом GMLRS М30 из РСЗО HIMARS.Одной из причин удара могло быть то, что украинские военные, в т.ч. и боевики "Азова" начали давать показания. Так, 28 июля военкором Андреем Руденко были обнародованы показания и.о. главы пресс-службы "Азова" Дмитрия Козацкого известного под позывным "Орест"."Ещё до начала войны с Офиса президента я слышал фамилию "Арестович", что именно Арестович этим занимается — о создании информационной компании по созданию шок-контента, сбору материала по жестоким убийствам российских военнопленных. Для нас это было ещё странно, мы не думали, что такое начнётся. Поступили указания и [мы] пропустили их. Но 24-го, когда началась война, мы начали мониторить медиа в Украине — информационное пространство — и начали замечать, что данные видео начали появляться. Я так понял, что данные указания были спущены не только нам, но и другим подразделениями или организациям. Мы видели видео из Харькова, из Киева. Т. е. данные указания были спущены и "Боцману" (Сергею Коротких. — Ред.) и "Чили" (Сергею Величко. — Ред.) в Харьков", — указывал Козацкий.Он отметил, что, насколько он понял из спущенных ему указаний, данная информационная кампания была задумана для того, чтобы шокировать российское общество и усилить протестные настроения."Но по факту, как мы увидели, когда мониторили информационное пространство, данная информационная кампания вызвала негативную реакцию в обществе", — отметил Козацкий.Спустя некоторое время им поступила другая команда — прекратить эту информационную кампанию. При этом, по словам Козацкого, он слышал, что распоряжение поступило от Арестовича."Я точно знаю, что по выходу с "Азовстали" все материалы, компьютеры, жёсткие диски, флешки были уничтожены, чтобы не осталось этих видео", — подытожил он.Таким образом признания Козацкого, как и признания других "азовцев" могли сильно навредить украинской власти.Кроме того, на украинскую власть давило общество, требуя обмена пленных "азовцев". Тем более, на официальном уровне украинскому народу объявили об "операции по эвакуации защитников Мариуполя". Однако за исключением небольшой группы вернувшихся по обмену, остальные "азовцы" по-прежнему находились в СИЗО на территории ДНР.Потери УкраиныДнём 30 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Конашенков также рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", - отметил Конашенков.Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования был поражён пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин "Град"."В районе населённого пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники", - рассказал Конашенков.Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области был нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики", - отметил представитель Минобороны РФ.В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России был уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населённого пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б" в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики. Также подавлены: шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области", - заявил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески Донецкой Народной Республики и Херсон. Кроме того, перехвачено в воздухе шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты "Точка-У" в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.

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https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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