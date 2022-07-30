"Может привести к катастрофе": СМИ о визите Пелоси на Тайвань - 30.07.2022 Украина.ру
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"Может привести к катастрофе": СМИ о визите Пелоси на Тайвань
"Может привести к катастрофе": СМИ о визите Пелоси на Тайвань - 30.07.2022 Украина.ру
"Может привести к катастрофе": СМИ о визите Пелоси на Тайвань
Обсуждаемый визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к нарушению региональной стабильности и катастрофическим последствиям для КНР и США, говорится в материале Global Times, опубликованном 29 тюля
2022-07-30T16:09
2022-07-30T16:09
новости
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
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Кроме того, в СМИ появились заявления некоторых американским военных с опасениями, что самолет, в котором будет лететь Пелоси, может быть сбит над Тайванем, а китайские СМИ утверждают, что американский флот, который США собираются отправить на учения к берегам Тайваня, будет уничтожен.Военные эксперты считают, что ответ КНР приведет к гораздо более масштабному кризису, чем противостояние в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах. Также, по мнению экспертов, Пекин может ввести санкции против лиц, связанных с этим визитом и принять дипломатические меры вплоть до отзыва посла из Вашингтона.В начале неделе официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "Китая не будет сидеть сложа руки" в случае визита Пелоси, так как ее визит нарушит "принцип одного Китая" и отношения между странами.Директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин в комментарии РИА Новости заметил, что "таинственность" маршрута передвижения Пелоси по азиатским странам говорит о неопределенности Вашингтона в вопросе, какой из регионов сейчас является приоритетным, однако речь о визите Пелоси на Тайвань шла еще в апреле этого года.Кроме того, в СМИ появились заявления нектороых американским военных с опасениями, что самолет, в котором будет лететь Пелоси, может быть сбит над Тайванем, а китайские СМИ утверждают, что американский флот, который США собираются отправить на учения к берегам Тайваня, будет уничтожен.
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новости, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай

"Может привести к катастрофе": СМИ о визите Пелоси на Тайвань

16:09 30.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Обсуждаемый визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к нарушению региональной стабильности и катастрофическим последствиям для КНР и США, говорится в материале Global Times, опубликованном 29 тюля
Кроме того, в СМИ появились заявления некоторых американским военных с опасениями, что самолет, в котором будет лететь Пелоси, может быть сбит над Тайванем, а китайские СМИ утверждают, что американский флот, который США собираются отправить на учения к берегам Тайваня, будет уничтожен.

Ответная реакция материкового Китая будет всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении.

Цинхуа У Юнпин
Директор института тайваньских исследований Университета
Военные эксперты считают, что ответ КНР приведет к гораздо более масштабному кризису, чем противостояние в Тайваньском проливе в 1995-1996 годах. Также, по мнению экспертов, Пекин может ввести санкции против лиц, связанных с этим визитом и принять дипломатические меры вплоть до отзыва посла из Вашингтона.
В начале неделе официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "Китая не будет сидеть сложа руки" в случае визита Пелоси, так как ее визит нарушит "принцип одного Китая" и отношения между странами.
Директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин в комментарии РИА Новости заметил, что "таинственность" маршрута передвижения Пелоси по азиатским странам говорит о неопределенности Вашингтона в вопросе, какой из регионов сейчас является приоритетным, однако речь о визите Пелоси на Тайвань шла еще в апреле этого года.
Кроме того, в СМИ появились заявления нектороых американским военных с опасениями, что самолет, в котором будет лететь Пелоси, может быть сбит над Тайванем, а китайские СМИ утверждают, что американский флот, который США собираются отправить на учения к берегам Тайваня, будет уничтожен.
 
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