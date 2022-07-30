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"Сочувствуем": Захарова ответила на "озабоченность" болгарского политика
"Сочувствуем": Захарова ответила на "озабоченность" болгарского политика - 30.07.2022 Украина.ру
"Сочувствуем": Захарова ответила на "озабоченность" болгарского политика
Россия сочувствует озабоченности экс-премьера Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству Sputnik 30 июля
2022-07-30T14:33
2022-07-30T14:33
2022-07-30T14:33
новости
мария захарова
болгария
правительство
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"Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию", — заявила она.Захарова заверила, что Москва желает болгарскому народу процветания "прагматичного правительства"Она отметила, что руководству страны следовало бы действовать исходя из национальных интересов, а не "выслуживаясь перед западными партнерами".В конце июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирил Петков сказал, что дипломатов из России якобы уличили в шпионаже. В ответ на это посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, болгария, правительство
"Сочувствуем": Захарова ответила на "озабоченность" болгарского политика
Россия сочувствует озабоченности экс-премьера Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству Sputnik 30 июля
"Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию", — заявила она.
Захарова заверила, что Москва желает болгарскому народу процветания "прагматичного правительства"
Она отметила, что руководству страны следовало бы действовать исходя из национальных интересов, а не "выслуживаясь перед западными партнерами".
В конце июня Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Объясняя причину данного поступка, болгарский премьер-министр Кирил Петков сказал, что дипломатов из России якобы уличили в шпионаже. В ответ на это посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией.