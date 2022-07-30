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"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков

"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков - 30.07.2022 Украина.ру

"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков

Министерство обороны РФ прокомментировало удар ВСУ по колонии в Еленовке, ДНР и опубликовало список погибших. Ответственность лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил 30 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков

2022-07-30T14:21

2022-07-30T14:21

2022-07-30T14:21

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днр

колония

всу

владимир зеленский

конашенков

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"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил Конашенков.В списках, опубликованных ведомством всего 123 фамилии: 50 погибших и 73 раненных. 48 военнопленных погибли во время удара, двое – по дороге в больницу.Принадлежность к воинскому подразделению каждого из пленных не уточняется, но известно, что в колонии содержались, в том числе, бойцы "Азова" из Мариуполя.По утверждению Конашенкова, "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский", а также его преступный режим и власти США, поддерживающие Киев.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, днр, колония, всу, владимир зеленский, конашенков