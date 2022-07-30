"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков - 30.07.2022 Украина.ру
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"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков
"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков - 30.07.2022 Украина.ру
"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков
Министерство обороны РФ прокомментировало удар ВСУ по колонии в Еленовке, ДНР и опубликовало список погибших. Ответственность лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил 30 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
2022-07-30T14:21
2022-07-30T14:21
новости
днр
колония
всу
владимир зеленский
конашенков
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"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил Конашенков.В списках, опубликованных ведомством всего 123 фамилии: 50 погибших и 73 раненных. 48 военнопленных погибли во время удара, двое – по дороге в больницу.Принадлежность к воинскому подразделению каждого из пленных не уточняется, но известно, что в колонии содержались, в том числе, бойцы "Азова" из Мариуполя.По утверждению Конашенкова, "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский", а также его преступный режим и власти США, поддерживающие Киев.
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новости, днр, колония, всу, владимир зеленский, конашенков

"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - Конашенков

14:21 30.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Министерство обороны РФ прокомментировало удар ВСУ по колонии в Еленовке, ДНР и опубликовало список погибших. Ответственность лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил 30 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
"В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев", — заявил Конашенков.
В списках, опубликованных ведомством всего 123 фамилии: 50 погибших и 73 раненных. 48 военнопленных погибли во время удара, двое – по дороге в больницу.
Принадлежность к воинскому подразделению каждого из пленных не уточняется, но известно, что в колонии содержались, в том числе, бойцы "Азова" из Мариуполя.
По утверждению Конашенкова, "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский", а также его преступный режим и власти США, поддерживающие Киев.
 
НовостиДНРколонияВСУВладимир ЗеленскийКонашенков
 
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