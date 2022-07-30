https://ukraina.ru/20220730/1037039794.html

Еленовка: ценное уточнение Пентагона и новые факты по Буче

Еленовка: ценное уточнение Пентагона и новые факты по Буче - 30.07.2022 Украина.ру

Еленовка: ценное уточнение Пентагона и новые факты по Буче

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T14:16

2022-07-30T14:16

2022-07-30T14:16

эксклюзив

украина

обстрел

провокация

владимир зеленский

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Собственно, официальная позиция Киева относительно обстрела колонии в Еленовке была сразу же зафиксирована Генштабом ВСУ: это не мы, потому что мы не стреляли, а не стреляли мы потому, что вообще и никогда в принципе не стреляем (по гражданским объектам). Но, естественно, это требовало политического продолжения.Вечером 29 июля Владимир Зеленский провёл посвящённое этому инциденту совещание, в котором приняли участие главком ВСУ Залужный, начальник ГУР Буданов, и.о. главы СБУ Малюк и омбудсмен Лубинец. Задача президекнта была прозрачна - придать факту обстрела внушительный характер.Заседание синедриона по итогам молниеносно проведённого следствия вынесло приговор: "доказательств, что это было спланированное преступление, предостаточно" (мы тоже так считаем…) и мировое сообщество должно оперативно покарать виновника – требуется "чёткое юридическое признание России государством-террористом" (а вот тут есть вопросы, но об этом дальше). Последнее – вполне себе мотивация для обстрела со стороны Украины.Естественно, тему "сами себя обстреляли" дружно подхватили украинские СМИ и ЛОМы: "никакие Хаймарсы туда, естественно, не стреляли, и не могли попасть случайно – Хаймарсы это высокоточные штуковины и попадают ровно туда, куда целятся. Стрелять по изолятору хоть Хаймарсами, хоть чем-то другим нет никакого смысла, не раз сообщалось, что пленные содержатся именно в Еленовке. Поэтому террористы нам как бы говорят – вы уничтожаете наши склады и командные пункты, а мы будем убивать заложников". Это пишет конченная мразь… извините, не сдержался – нацист и порохобот Роман Шрайк. Впрочем, запомним то, что действительно может соответствовать истине - "попадают ровно туда, куда целятся" и "не раз сообщалось, что пленные содержатся именно в Еленовке".Другие официальные и неофициальные каналы сообщили, что:- бывшие украинские военнопленные, сидевшие в колонии, сказали, что на видео и фото вовсе не она, а другое место (это, кстати, правда – пленных в это помещение перевели недавно, вероятно именно потому, что прошлое местоположение уже было обстреляно);- Генштаб ВСУ нашёл в обстреле следы ЧВК "Вагнера" (вероятно по запаху – не иначе, и не спрашивайте как еще);- большие специалисты по пиротехнике уверяют, что колония была не обстреляна, а взорвана изнутри, а после обстрела HIMАRS`ами возгораний не бывает (иней выпадает?);- СБУ перехватила переговоры, подтверждающие версию об обстреле колонии российскими войсками (примерно в 145% случаев СБУ перехватывают переговоры между соседними кабинетами в том же здании и всегда, что интересно, сообщает об этом после резонансных событий, эх, если б успевали чуть раньше, цены бы им нее было).Даже старающийся быть объективным Анатолий Шарий пишет: "по Еленовке было 12 прилётов. Хаймерсов не было, очередная чушь, скорее всего. Били 152 (имеется в виду калибр артиллерии – Авт.) обе стороны. То есть, были отлёты и прилёты". Довольно загадочная информация. Надеемся, он имел в виду, что артиллерия ДНР стреляла из района Еленовки, а не непосредственно из колонии.А вот на информацию о том, что на месте взрыва были обнаружены фрагменты ракет HIMАRS`а Шарий не разместил и был таки прав – источники, которые дали эту информацию, привели иллюстративные фото, которые встречаются примерно во всех публикациях, посвящённых стрельбе этой системой – будь то склад в Донецке или Антоновский мост. Почему соответствующие службы ленятся каждый раз давать новые фото мы не знаем.Однако версия с HIMАRS`ами получила мощную поддержку в… Вашингтоне. По сообщению РИА Новости, "высокопоставленный представитель Пентагона" на брифинге (т.е., это не просто мнение, а официальная позиция) заявил, что "если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать".Слово "если" тут вставлено на всякий случай, но оно ничего принципиально не меняет – само предположение о том, что стреляли "воины света" выглядит скандально. А у нас есть основание полагать, что "высокопоставленный представитель" не предполагает, а знает – США несомненно контролируют использование подобных систем вооружения и на месте наверняка работают американские специалисты (есть даже мнение, что украинцев в принципе к HIMERS`ам и планированию их ударов не допускают, но это маловероятно).Насчёт непреднамеренности обстрела – вспомним слова Шрайка: "попадают ровно туда, куда целятся". Остаётся, правда, фактор неправильного целеуказания – разведка сообщила, что там склад боеприпасов, а там оказался склад "азовцев". Естественно, остаётся вопрос – почему для этого теракта была использована именно высокоточная и очень дорогая ракета? Потому что надёжность… HIMАRS`ы уже показали свою способность прорывать российскую ПВО, а здесь было нужно именно это – прорваться и точно поразить цель, что и было сделано. Смысла в этом столько же, сколько в обстреле HIMАRS`ами дорожного полотна мостов – дорого, неэффективно, но эффектно. А именно на внешний эффект такие акции и рассчитаны.P.S.: Ещё 5 июня телеграм-канал "Незыгарь" написал: "Ми 6 рассматривает три возможных варианта использования РСЗО, поставляемых для Украины. (…) Вторая цель – лагерь военнопленных в деревне Еленовка, где находятся нацисты с Азовстали и военнослужащие ВСУ. Британцы хотят обставить удар РСЗО, как попытку ВС РФ скрыть “казнь и пытки над пленными, а после хайпонуть по темнику Бучи”". Что и наблюдаем.Что касается заявления Вашингтона, то и тут все ясно – видимо, скрывать "нецелевое" использование ВСУ HIMАRS становится с каждым днем все тяжелее и накладнее.P.P.S. Да и вообще провокации, написанные по сценариям в киевском филиале "Квартала 95" рано или поздно открываются своей неприятной стороной. Это ж не "Сваты", в конце концов мастерить. Вылезают "нестыковочки". И Пентагону приходится это учитывать. Вот и сейчас, когда вдруг о провокации в Буче рассказал свидетель – волонтер из Франции Адриан Боке, всё тоже становится на свои места. И Пентагону, снабжающему провокаторов и неонацистов оружием, снова придется искать объяснения этим неприглядным фактам. Отвечать-то надо не только за тех, кого приручили, но и за тех, кого вооружили и мотивировали.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, украина, обстрел, провокация, владимир зеленский