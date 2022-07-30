Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы - 30.07.2022 Украина.ру
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Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы
Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы - 30.07.2022 Украина.ру
Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы
Гражданка Украины Наталья Касьянова обвиняется прокуратурой Доминиканской республики в нападении и пытках своего возлюбленного, сообщило издание elCaribe 29 июля, ссылаясь на прокуратуру республики
2022-07-30T13:21
2022-07-30T13:21
новости
украинка
доминиканская республика
прокуратура
пытки
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"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — говорится в статье.Сообщается, что Касьянова, вступив в сговор с двумя гражданами Доминиканы, напала на Линареса в Санто-Доминго. Преступники связали потерпевшего и избивали его в течении дня, после чего выбросили на обочину шоссе.По информации издания, судебное заседание состоится на следующей неделе, а один из сообщников обвиняемой уже задержан правоохранителями.
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новости, украинка, доминиканская республика, прокуратура, пытки

Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы

13:21 30.07.2022
 
© elCaribeНаталья Касьянова
Наталья Касьянова
© elCaribe
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Гражданка Украины Наталья Касьянова обвиняется прокуратурой Доминиканской республики в нападении и пытках своего возлюбленного, сообщило издание elCaribe 29 июля, ссылаясь на прокуратуру республики
"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — говорится в статье.
Сообщается, что Касьянова, вступив в сговор с двумя гражданами Доминиканы, напала на Линареса в Санто-Доминго. Преступники связали потерпевшего и избивали его в течении дня, после чего выбросили на обочину шоссе.
По информации издания, судебное заседание состоится на следующей неделе, а один из сообщников обвиняемой уже задержан правоохранителями.
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