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Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы

Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы - 30.07.2022 Украина.ру

Украинку обвиняют в пытках гражданина Доминиканы

Гражданка Украины Наталья Касьянова обвиняется прокуратурой Доминиканской республики в нападении и пытках своего возлюбленного, сообщило издание elCaribe 29 июля, ссылаясь на прокуратуру республики

2022-07-30T13:21

2022-07-30T13:21

2022-07-30T13:21

новости

украинка

доминиканская республика

прокуратура

пытки

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"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — говорится в статье.Сообщается, что Касьянова, вступив в сговор с двумя гражданами Доминиканы, напала на Линареса в Санто-Доминго. Преступники связали потерпевшего и избивали его в течении дня, после чего выбросили на обочину шоссе.По информации издания, судебное заседание состоится на следующей неделе, а один из сообщников обвиняемой уже задержан правоохранителями.

https://ukraina.ru/20210513/1031365786.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинка, доминиканская республика, прокуратура, пытки