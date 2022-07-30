https://ukraina.ru/20220730/1037038737.html

Убийства, пытки, Буча. Французский волонтер ужаснулся тому, что увидел на Украине

Убийства, пытки, Буча. Французский волонтер ужаснулся тому, что увидел на Украине - 30.07.2022 Украина.ру

Убийства, пытки, Буча. Французский волонтер ужаснулся тому, что увидел на Украине

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T12:59

2022-07-30T12:59

2022-07-30T13:30

новости

"азов"

буча

волонтер

пытки

казни

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Французский писатель и волонтер Адриан Боке стал свидетелем многочисленных преступлений "Азова", пыток и убийств российских военных, запугивания мирного населения и создания провокации в украинском городе Буча. Об этом он рассказал РИА Новости 30 июля.На Украине волонтер оказался в составе гуманитарной миссии, которая доставляла медицинскую помощь. В Буче он побывал дважды – когда город уже вернулся под контроль киевских властей."Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку", - рассказал он.По словам Боке, он не увидел "никакого человеческого отношения", пленных пытали, казнили, причиняли боль, и ни одно из этих действий не вызывало у палачей никаких эмоций. Он добавил, что лично побывал в ангаре на севере города, где стал свидетелем всех этих зверств.Боке признался, что ему пришлось много притворяться, чтобы не выдать своих эмоций и свое мнение, так как, по его словам, бойцы "Азова" выражали откровенно нацистские взгляды, позволяли себе "жесткие заявления" о темнокожих, евреях и русских, прямо заявляли, что их главная задача – "убивать русских псов".Волонтера поразило, что за всеми этими словами он не слышал ни слова об освобождении украинского населения или помощи пострадавшим."Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сиденье. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей", — сказал Боке.Он добавил, что неподалеку находились журналисты, которые сразу начинали снимать, как только образовывалась какая-то группа тел."Один из волонтеров, который был на этом месте накануне, подчеркиваю, что это не я видел, а мне это рассказал один из волонтеров. Он рассказал мне, что видел накануне, как в Бучу приезжали грузовики-рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами. Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что и на волонтеров, и на местных жителей оказывали давление — чтобы избежать огласки, боевики угрожали им тюремным заключением и расправой.Также Боке рассказал, как трудно бывало волонтерам доставить лекарства в то время как "азовцы" требовали с них наркотические вещества."Мы раздавали лекарства, в том числе содержащие наркотические вещества, обезболивающие, содержащие морфий. Нам открытым текстом говорили: если с нами не поделитесь, вы не проедете куда вам надо. Я отчетливо помню, что мы должны были доставить эти обезболивающие препараты в детскую больницу и нам сказали, что если мы не поделимся, то мы туда не доедем. Более того, когда мы оказались неподалеку от Бучи, нас сопровождала военная охрана, это были "азовцы". Они проводили нас в один из ангаров и сказали подготовить отдельную коробку с содержащими морфий препаратами, чтобы мы могли ехать дальше", — сказал Боке.Помимо этого, волонтерам запрещали снимать фото и видео."Нас предупреждали, что иначе нас ждет заключение сроком на десять лет или более тяжелые последствия. Этот запрет распространялся и на местное население. Это давление оказывалось военными, в первую очередь "азовцами". По словам Боке, европейцы сейчас не понимают, насколько сильное давление испытывают жители Украины со стороны нацистов.Более того, волонтер признался, что и сам стал получать угрозы, как только стал говорить правду о том, что увидел в Буче."С самого начала я стал получать угрозы в свой адрес. И более того — из автомата Калашникова расстреляли мой почтовый ящик, расположенный возле моего дома", — добавил волонтер.Он опасается, что его будут преследовать и французские власти."Конечно, я боюсь этого, я боюсь, что против меня будут сфабрикованы какие-то вещи для того, чтобы заставить меня замолчать или запихнуть в тюрьму", — заключил Боке.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, "азов", буча, волонтер, пытки, казни