https://ukraina.ru/20220729/1037001898.html
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской - 29.07.2022 Украина.ру
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
Публикация цифровой обложки американского издания Vogue, где первая леди Украины сидит с широко разведенными ногами, вызвали критику пользователей. Тогда украинские знаменитости решили поддержать Елену Зеленскую и объявили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка")
2022-07-29T11:01
2022-07-29T11:01
2022-07-29T11:01
новости
украина
зеленская
флешмоб
фотосессия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Идея принадлежит украинской журналистке Зое Звиняцковской, ее призыву последовало уже порядка тысячи украинок, в том числе ведущие, певицы, актрисы и общественные деятели.Свой снимок с широко разведенными ногами опубликовала и жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения."Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.Примеру Зеленской последовала также супруга украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Вот ее комментарий по теме."[Спор] вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть, и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - считает женщина.Фотосессия Елены Зеленской для Vogue вызвала критику не только в части поз, принимаемых первой леди на снимках. Больше всего претензий коснулось самого факта создания "ванильных снимков" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036979400_0:0:521:392_1920x0_80_0_0_6fd5b75067ae4cb1b2241d747597a5f4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зеленская, флешмоб, фотосессия
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
Публикация цифровой обложки американского издания Vogue, где первая леди Украины сидит с широко разведенными ногами, вызвали критику пользователей. Тогда украинские знаменитости решили поддержать Елену Зеленскую и объявили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка")
Идея принадлежит украинской журналистке Зое Звиняцковской, ее призыву последовало уже порядка тысячи украинок, в том числе ведущие, певицы, актрисы и общественные деятели.
Свой снимок с широко разведенными ногами опубликовала и жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения.
"Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.
Примеру Зеленской последовала также супруга украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Вот ее комментарий по теме.
"[Спор] вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть, и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - считает
женщина.
Фотосессия Елены Зеленской для Vogue вызвала критику не только в части поз, принимаемых первой леди на снимках. Больше всего претензий коснулось самого факта создания "ванильных снимков" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.