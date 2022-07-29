"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской - 29.07.2022 Украина.ру
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"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской - 29.07.2022 Украина.ру
"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской
Публикация цифровой обложки американского издания Vogue, где первая леди Украины сидит с широко разведенными ногами, вызвали критику пользователей. Тогда украинские знаменитости решили поддержать Елену Зеленскую и объявили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка")
2022-07-29T11:01
2022-07-29T11:01
новости
украина
зеленская
флешмоб
фотосессия
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Идея принадлежит украинской журналистке Зое Звиняцковской, ее призыву последовало уже порядка тысячи украинок, в том числе ведущие, певицы, актрисы и общественные деятели.Свой снимок с широко разведенными ногами опубликовала и жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения."Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.Примеру Зеленской последовала также супруга украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Вот ее комментарий по теме."[Спор] вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть, и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - считает женщина.Фотосессия Елены Зеленской для Vogue вызвала критику не только в части поз, принимаемых первой леди на снимках. Больше всего претензий коснулось самого факта создания "ванильных снимков" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.
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Новости
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новости, украина, зеленская, флешмоб, фотосессия

"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской

11:01 29.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Зеленская Vogue
Зеленский Зеленская Vogue
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Публикация цифровой обложки американского издания Vogue, где первая леди Украины сидит с широко разведенными ногами, вызвали критику пользователей. Тогда украинские знаменитости решили поддержать Елену Зеленскую и объявили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка")
Идея принадлежит украинской журналистке Зое Звиняцковской, ее призыву последовало уже порядка тысячи украинок, в том числе ведущие, певицы, актрисы и общественные деятели.
Свой снимок с широко разведенными ногами опубликовала и жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения.
"Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.
Примеру Зеленской последовала также супруга украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Вот ее комментарий по теме.

"[Спор] вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть, и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - считает женщина.
Фотосессия Елены Зеленской для Vogue вызвала критику не только в части поз, принимаемых первой леди на снимках. Больше всего претензий коснулось самого факта создания "ванильных снимков" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.
 
НовостиУкраинаЗеленскаяфлешмобфотосессия
 
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