https://ukraina.ru/20220729/1037001898.html

"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской

"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской - 29.07.2022 Украина.ру

"Сиди как девочка": украинские звезды широко развели ноги вслед за Еленой Зеленской

Публикация цифровой обложки американского издания Vogue, где первая леди Украины сидит с широко разведенными ногами, вызвали критику пользователей. Тогда украинские знаменитости решили поддержать Елену Зеленскую и объявили флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка")

2022-07-29T11:01

2022-07-29T11:01

2022-07-29T11:01

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украина

зеленская

флешмоб

фотосессия

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Идея принадлежит украинской журналистке Зое Звиняцковской, ее призыву последовало уже порядка тысячи украинок, в том числе ведущие, певицы, актрисы и общественные деятели.Свой снимок с широко разведенными ногами опубликовала и жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения."Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.Примеру Зеленской последовала также супруга украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Вот ее комментарий по теме."[Спор] вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть, и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - считает женщина.Фотосессия Елены Зеленской для Vogue вызвала критику не только в части поз, принимаемых первой леди на снимках. Больше всего претензий коснулось самого факта создания "ванильных снимков" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зеленская, флешмоб, фотосессия