https://ukraina.ru/20220728/1036986019.html

Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция

Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция - 28.07.2022 Украина.ру

Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция

Президент Владимир Зеленский заявил, что лишение главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана гражданства произошло в рамках законодательства, передает УНИАН 28 июля

2022-07-28T18:06

2022-07-28T18:06

2022-07-28T18:06

новости

геннадий корбан

владимир зеленский

гражданство

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Об этом Зеленский сказал на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который ранее наградил украинского президента высшей государственной наградой Литвы."Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - объяснил Зеленский.В конце прошлой недели у Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил.За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.

https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html

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новости, геннадий корбан, владимир зеленский, гражданство