Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция - 28.07.2022 Украина.ру
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Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция
Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция - 28.07.2022 Украина.ру
Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция
Президент Владимир Зеленский заявил, что лишение главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана гражданства произошло в рамках законодательства, передает УНИАН 28 июля
2022-07-28T18:06
2022-07-28T18:06
новости
геннадий корбан
владимир зеленский
гражданство
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Об этом Зеленский сказал на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который ранее наградил украинского президента высшей государственной наградой Литвы."Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - объяснил Зеленский.В конце прошлой недели у Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил.За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
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новости, геннадий корбан, владимир зеленский, гражданство

Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция

18:06 28.07.2022
 
© скриншот видео "Информатор Днепр"
© скриншот видео "Информатор Днепр"
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Президент Владимир Зеленский заявил, что лишение главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана гражданства произошло в рамках законодательства, передает УНИАН 28 июля
Об этом Зеленский сказал на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который ранее наградил украинского президента высшей государственной наградой Литвы.
"Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - объяснил Зеленский.
В конце прошлой недели у Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил.
За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
06:16
Корбан как знамя украинского федерализма
 
НовостиГеннадий КорбанВладимир Зеленскийгражданство
 
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