https://ukraina.ru/20220728/1036926005.html

Корбан как знамя украинского федерализма

Корбан как знамя украинского федерализма - 28.07.2022 Украина.ру

Корбан как знамя украинского федерализма

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T06:16

2022-07-28T06:16

2022-07-28T06:17

мнения

децентрализация

геннадий корбан

борис филатов

игорь коломойский

федерализация

местное самоуправление

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Инцидент с аннулирование паспорта Геннадия Корбана и информацией о якобы лишении гражданства Игоря Коломойского поставил вопрос – чем же днепропетровская группа так достала Владимира Зеленского? Естественно, тут есть элемент борьбы за власть – ведь Корбан, в значительной степени, перехватил управление обороной области у поставленного президентом губернатора Резниченко. Но корни конфликта значительно глубже.В этом легко убедиться если вспомнить остроту конфликта между губернатором Днепропетровской области Коломойским и президентом Петром Порошенко в 2014-15 годах. Для того, чтобы убрать угрозу президенту, потребовалось вмешательство Госдепа…Начнём с Коломойского – он не политик и у него нет политических целей. Его интерес – создание возможностей для собственного бизнеса и в политику он вмешивается ровно настолько, насколько эту нужно для бизнеса. Причём вмешательство это носит разовый характер, он не считает нужным содержать политиков и партии, как это делает Ринат Ахметов.Например, когда ему потребовалось получить контроль над местными советами Ивано-Франковской области (там находились контролируемые группой "Приват" нефтеперерабатывающие заводы и курорт Буковель), Коломойский профинансировал избирательную кампанию националистической партии "Свобода" (запрещена в России) на местных выборах 2010 года. Однако после выборов финансировать её прекратил, ограничиваясь личными отношениями с делегированными ею во власть людьми.Коломойскому, в результате, удавалось достичь успеха на коротких дистанциях, но на длинных он проигрывал Ахметову. Так, например, Коломойский смог протолкнуть во власть своего партнёра Владимира Зеленского, но Ахметов, сделавший ставку на Порошенко, со временем нашёл путь к сердцу (в смысле – кошельку) нового президента. На самой длинной дистанции он, впрочем, тоже проиграл.У Коломойского "своих людей" нет. Он никого не содержит, а только сотрудничает с теми, кто может принести ему прибыль. Так он время от времени сотрудничал с группой Корбана-Филатова, которая в его интересах занималась дружественным (и не очень дружественным) слиянием и поглощением активов. Именно способность этой группы, которая самоназвалась "мушкетёрами" (Дюма, чай, все читали), к силовым действиям предопределила её приглашение в команду губернатора в 2014 году. И она, в основном, своё предназначение выполнила, хотя до сих пор считается, что Иловайский котёл – следствие вмешательства в руководство операцией со стороны Корбана.После отставки Коломойского потребность в сотрудничестве уже отпала и в последующие годы они даже оказывались в конфликтных отношениях. Более того, не всегда сохранялось единство и в тандеме Корбана-Филатова.Особенность группы "мушкетёров" состоит в том, что, не будучи чистыми политиками они имеют свою политическую стратегию. Впрочем, насколько они "чисты" как политики сказать трудно. Да, в основном они заняты бизнесом, но эта группа даже создала свою политическую партию и неоднократно участвовала в выборах. Филатов в 2014 году стал народным депутатом, а с 2015 года занимает пост мэра Днепропетровска. Т.е., эта группа, в отличие от Коломойского, настроена на длительное присутствие в политике.В чём же состоит стратегия?"Мушкетёры" мыслят вполне рационально и не рассчитывают получить контроль над всей страной. Ну, не то, чтобы вообще не рассчитывают… Если им предложат – не откажутся конечно. Желающих предложить не находится. Впрочем, они отдают себе отчёт в том, что даже в Днепропетровской области не являются единоличными хозяевами: тут невидимо присутствует Виктор Пинчук (прямо он в политике почти не участвует, но с ним все считаются) и видимо – Ринат Ахметов, чьи партнёры контролируют Кривой Рог, а в 2015 году даже совершили вылазку на областной центр, но Александр Вилкул Филатову выборы проиграл.Потому ещё в 2014 году Коломойский и Филатов озвучил достаточно интересные планы преобразования страны.Во-первых, это переговоры с Донбассом. Собственно, у "мушкетёров" никаких особых претензий к ДНР и ЛНР не было. Целью Коломойского было воспользоваться бунтом против центральной власти с тем, чтобы, выступив на стороне Киева, совершенно случайно немного пограбить донецкую империю Ахметова. Недаром одним из основных направлений днепропетровского наступления стал Мариуполь. Это, кстати, удалось - Коломойский ничего не получил, но благодаря устроенной не без его участия блокаде Ахметов свои активы в ДНР потерял.Во-вторых, эта группа делала ставку на… федерализацию! Нет, слово это на Украине под запретом (ещё Ющенко провозгласил, что федерализм это сепаратизм), но "глубокая децентрализация" в описании Филатова от федерализма мало чем отличалась.Впрочем, федерализация предполагала фактическое разделение страны по заветам Ивана Грозного на "земщину" (под контролем центральной власти) и "опричнину" (под контролем "мушкетёров"). В последнюю должны были войти самые "вкусные" регионы Украины – в Днепропетровске уже формировали администрации для Сумской и Харьковской областей, строились планы на часть Донецкой и Одесскую область (последнюю даже возглавил ставленник Коломойского Игорь Палица, но "Приват" от этого, кажется, ничего не получил).В-третьих, при определённых условиях они были согласны на отказ от членства в НАТО и ЕС ("Слушай, кто в НАТО кого ждет? Вы не обращайте внимания на политические возгласы эти. Какое НАТО?" – фраза Коломойского из беседы с пранкером).По слухам, представители Коломойского ездили с этой программой в Москву, но ничего не получили – после рейдерского захвата Кременчугского НПЗ "Беню" считают недоговороспособным.После 2015 года позиция их ничуть не изменилась. Корбан и Филатов на всех этапах выступали в качестве оппонентов административно-президентской версии децентрализации, которую центральная власть постоянно норовила использовать для усиления контроля над местными самоуправлением.Вот, например, фрагмент из выступления Филатова на "Свободе слова" Савика Шустера в феврале 2020 года: "децентрализации, как таковой не существует. Децентрализация, – это обман. Оптическая иллюзия. На самом деле она финансовая. И при Петре Алексеевиче, и при нынешней власти, она заключается в том, что сегодня выделили деньги, а завтра – забрали. (…) Децентрализация должна начинаться снизу. Вместо того, чтобы обсуждать изменения в Конституции, нужно спускать полномочия вниз".Нельзя сказать, что они были единоличными лидерами оппозиции "региональных баронов" к Киеву (уж слишком токсичные), но то, что они последовательно выражали их точку зрения – самоочевидный факт.Так что инцидент с Корбаном по поводу лишени я его украинского гражданства – просто очередной этап противостояния центральной власти с региональным и местным самоуправлением. И если олигархи рано или поздно отомрут (собственно, они уже все забились под лавку и не отсвечивают), то конфликт между Киевом и регионами останется. Сколько не пытаются сделать из Украины унитарное централизованное государство – не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Только территория сокращается.

https://ukraina.ru/20220727/1036906040.html

https://ukraina.ru/20220408/1033717522.html

https://ukraina.ru/20200716/1028274579.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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мнения, децентрализация, геннадий корбан, борис филатов, игорь коломойский, федерализация, местное самоуправление