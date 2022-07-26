"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
Артиллерия и авиация российской группировки "О" ("Отважные") обеспечивает продвижение союзных войск к Славянску Донецкой народной республики. Об этом 25 июля написала "Русская весна"
По информации источника издания, тактика "огневого вала", которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника, продолжает доказывать эффективность на поле боя.
Также ранее сообщалось, что российские военные войсковой группировки "Отважные" захватили в плен большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Кроме того, один из "Отважных" зенитчиков рассказал, что Украина лишилась большей части ударных беспилотников.
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