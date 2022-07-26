"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ

Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. Как Москве реагировать на подобное, в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев