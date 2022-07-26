"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ - 26.07.2022 Украина.ру
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"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ - 26.07.2022 Украина.ру
"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
Артиллерия и авиация российской группировки "О" ("Отважные") обеспечивает продвижение союзных войск к Славянску Донецкой народной республики. Об этом 25 июля написала "Русская весна"
2022-07-26T07:56
2022-07-26T07:56
славянск
новости
днр
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По информации источника издания, тактика "огневого вала", которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника, продолжает доказывать эффективность на поле боя.Также ранее сообщалось, что российские военные войсковой группировки "Отважные" захватили в плен большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Кроме того, один из "Отважных" зенитчиков рассказал, что Украина лишилась большей части ударных беспилотников.
https://ukraina.ru/20220726/1036827614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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славянск, новости, днр

"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ

07:56 26.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Артиллерия и авиация российской группировки "О" ("Отважные") обеспечивает продвижение союзных войск к Славянску Донецкой народной республики. Об этом 25 июля написала "Русская весна"
По информации источника издания, тактика "огневого вала", которая предполагает массированные удары по опорным пунктам противника, продолжает доказывать эффективность на поле боя.
Также ранее сообщалось, что российские военные войсковой группировки "Отважные" захватили в плен большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Кроме того, один из "Отважных" зенитчиков рассказал, что Украина лишилась большей части ударных беспилотников.
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
07:45
Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войнуЕвропа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. Как Москве реагировать на подобное, в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев
 
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07:56"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
07:50Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
07:46"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России
07:45Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
07:37Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
07:30"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
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07:15В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружием
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