https://ukraina.ru/20220726/1036827614.html

Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну

Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну - 26.07.2022 Украина.ру

Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну

Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. Как Москве реагировать на подобное, в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-07-26T07:45

2022-07-26T07:45

2022-07-26T07:45

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"Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за свой газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром", - сказал эксперт.Он добавил, что России стоит готовиться к тому, что в будущем ей все равно придется уйти с европейского рынка. По его мнению, ЕС надеется на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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новости, андрей суздальцев, политолог, ес, европа, россия, газ, холодная война