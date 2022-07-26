Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну - 26.07.2022 Украина.ру
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Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну - 26.07.2022 Украина.ру
Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. Как Москве реагировать на подобное, в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-26T07:45
2022-07-26T07:45
новости
андрей суздальцев
политолог
ес
европа
россия
газ
холодная война
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"Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за свой газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром", - сказал эксперт.Он добавил, что России стоит готовиться к тому, что в будущем ей все равно придется уйти с европейского рынка. По его мнению, ЕС надеется на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".
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новости, андрей суздальцев, политолог, ес, европа, россия, газ, холодная война

Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну

07:45 26.07.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Европа пытается выставить Москву недобросовестным партнером, обвиняя Россию в отказе от поставок газа, в то время как сама создает физические препятствия для транзита. Как Москве реагировать на подобное, в беседе с журналистами Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев
"Если бы мы поставляли газ бесплатно в качестве контрибуции за проигранную Холодную войну, это было бы понятно. Но тот факт, что мы хотим получать за свой газ деньги, вызывает возмущение в Европе. И такое же возмущение это вызывало на Украине и в Белоруссии. Мол, почему мы должны платить за российский газ, он должен поставляться даром", - сказал эксперт.
Он добавил, что России стоит готовиться к тому, что в будущем ей все равно придется уйти с европейского рынка. По его мнению, ЕС надеется на поражение Москвы на поле боя, что должно "заставить нас рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".
Андрей Суздальцев интервью
22 июля, 13:17
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
 
НовостиАндрей СуздальцевполитологЕСЕвропаРоссиягазхолодная война
 
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