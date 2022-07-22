https://ukraina.ru/20220722/1036759822.html

По заветам Джонсона. Превратится ли Украина в диктатуру Зеленского без Коломойского?

По заветам Джонсона. Превратится ли Украина в диктатуру Зеленского без Коломойского? - 22.07.2022 Украина.ру

По заветам Джонсона. Превратится ли Украина в диктатуру Зеленского без Коломойского?

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T10:07

2022-07-22T10:07

2022-07-22T10:07

эксклюзив

украина

владимир скачко

великобритания

борис джонсон

колонка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/00/1033320099_102:23:814:424_1920x0_80_0_0_8404fb6352d216fd3d34ac2e8fb50c9c.jpg

Одним из парадоксов внутрибританской внутриконсервативной борьбы за пост будущего премьер-министра этой страны является то, что при всем богатстве и разнообразии украино-английских отношений Украине все равно, кто войдет хозяином на Даунинг-стрит, 10 – Риши Сунак или Лиз Трасс. Жить Киев будет по заветам отставника Бориса Джонсона.И дело не в том, что оба кандидата – Сунак и Трасс – министры в правительстве отставленного Джонсона. И не в том, что оба уже заявили, что не желают видеть Бориса в составе своих кабинетов в случае победы. По-любому именно Джонсон обрисовал парадигму в которой будет развиваться Украина в ближайшее время. Скорее всего, до своего печального конца.Дело все в том, что, уходя со своей должности, Джонсон, как известно, заявили: "Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Держитесь американцев, защищайте украинцев, поддерживайте нашу свободу и демократию, где это только возможно". Другими словами, он обрисовал матрицу современно мира не только для Украины, но и для Великобритании: США – это "крыша", а вот Украина – это инструмент, которым и Вашингтон и Лондон могут добиваться своих целей. Любых! Сегодня на повестке дня – ослабление России путем истощения ее в кровопролитной войне в Украине, значит, украинцами и будем воевать. А украинцев много и их не жалко.Для этого в Украине должна быть покорная и беспрекословная, исходящая из одного центра власть. Желательно, в качестве неоколониальной администрации, а не элиты своей страны, отстаивающей интересы ее и ее народа. Именно этого – концентрации власти в своих руках и беспрекословности в выполнении поставленных задач – и добиваются от Зеленского. И он, надо отдать ему должное, пока блестяще справляется. Узурпация власти – это пока единственное, что ему удается.В обмен на это, кстати, Украину и держат на плаву. И деньги ей дают и оружие подкидывают в огромном количестве и даже долги отсрочили. Как известно, режим Зеленского попросил частных кредиторов отсрочить выплаты на два года. И после этого Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США согласились предоставить отсрочку выплат по внешнему долгу c 1 августа до конца 2023 года. Причем с возможностью продления на год. Типа вдруг Украина продержится до этого времени и по-прежнему будет нужна в качестве антироссийского тарана, то и в будущем помощь придет.И это довольно долгая и печальная история. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле текущего года обратился к странам "Большой семерки" (G7) с просьбой предоставить финансовую помощь в размере 50 млрд. долл. Потому что, по его словам, Киеву ежемесячно нужно 7 млрд. евро на социальные выплаты и зарплаты. Его, конечно же, послали в пеший эротический тур с такими запросами, но вот долги по облигациям согласились отсрочить. В течение отсроченного времени процентный доход по облигациям будет начисляться по действующим ставкам. На сумму основного процентного дохода будет начисляться дополнительный процентный доход по тем же ставкам. Но общая сумма процентов не может превышать 3 млрд. долл. (для оплачиваемых в долларах облигаций) или 300 млн. евро (для всех оплачиваемых в евро). После прекращения отсрочки долги остаются кредиторам и всё выплачивается в полном объеме с новыми процентами, а старый процентный доход продолжает начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска облигаций.То есть никто никому ничего не простил. Долговая кабала остается прежней. А в конце июня Bloomberg писал, что к 1 сентября 2022 года выплаты Киева по госдолгу должны будут составить 1,41 млрд. долл. И всего нужно будет отдать до конца года более 14 млрд. "зелени". А денег в казне Украины не было и нет. И теперь Зеленский опять обменял свою покорность на отсрочку.И президент, судя по тайным утечкам его указов, намерен и дальше закручивать гайки и собирать власть в своих руках. И теперь он замахнулся на своего политического "папеньку", который и подвиг его идти в президенты. "Утек" указ Зеленского о лишении украинского гражданства днепропетровского олигарха Игоря Коломойского по кличке "Беня" и его некогда право руки, ведающей силовым блоком, Геннадия Корбана. Причем если "Беня", похоже, по-прежнему отсиживается в вотчине Днепре (Днепропетровске), то с Корбаном поступили хитрее – дождались, когда он выехал в Европу проведать скрывающуюся там от всех украинских треволнений семью, а потом приказали не пускать его домой. На границе изъять паспорт и послать подальше.А Корбан хоть чисто внешне вроде бы и в ссоре с Коломойским, но все знают, что:а) такие милые бранятся – только тешатся. Коломойского и Корбана столько связывает и на них столько всего, скажем мягко, квалифицируемого с точки зрения Уголовного кодекса, крови госперепворота-2014 и последовавшего за ним "усмирения ваты и колорадов", что они теперь – не разлей вода. Фактически будущие сокамерники до приговора о высшей мере по законам той же ДНР, где они и резвились, организовывая и финансируя карательные добробаты;б) Корбан – начальник территориальной обороны Днепра, а значит, имеет под рукой тысячи на законных основаниях вооруженных боевиков, которых при желании Коломойский прикупит в розницу и оптом – деньги-то есть и навалом. А украинский патриотизм добробатов тем ярче и "щырее" (искренне), чем туже мошна, патриотов финансирующая.В переводе на украинский политологический язык современности то, что делает Зеленский с Коломойским, называется "окончательной деолигархизацией". После того, как "разоружился перед партией" и сдал Зеленскому свои медиа-активы самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, который еще недавно дерибанил страну на двоих, "Беня" оставался самой крупной и не финансово "обезжиренной" рыбой деолигархизации и раскулачивания. И вот если указы действительное, то настал и его черед.И всем должно быть хорошо. И Западу (читай – США, Евросоюз и Великобритания), который требует от Зеленского дальнейшей и окончательно деолигархизации и удаляет в их лице последних конкурентов в борьбе за остатки украинских активов (если там, правда, с учетом войны и разорения еще осталось чем поживиться.Прибыток и самому Зеленскому, который таким образом, фактически подчиняет себе последний видный, всем известный и старый потенциально опасный очаг сопротивления. "Беня" столько знает о "Зеле", что любые прокуроры заслушаются при желании. А зачем это Зеленскому? Он компромат может попробовать обменять у Бени на его свободу. Хотя это, конечно, вряд ли: Коломойский таким, как Зеленский, пользовался в отхожем месте по назначению еще когда будущий президент в КВН играл.Но по-любому с уничтожением очага сопротивления в Днепре власть Зеленского станет крепче. Пусть и номинально он уничтожит весомый очаг "всемахновщины" -- стремления региональных элит решать свои проблемы без участия центра и зачастую вопреки его желаниям. Эта "всемахновщина" в условиях войны, раздрая и ослабления центра объективно самая большая угроза власти Зеленского: Украина может начать расползаться на куски, как трухлявое одеяло. Если кто не помнит, в истории Украины это уже было при первом президенте Леониде Кравчуке, когда Киев на мог предложить внятной политики и регионы спасались, кто как мог, находя партнеров и хозяев по своему усмотрению. Эту центробежную многовекторность превратил в центростремительную только новый президент Леонид Кучма, когда начал сшивать страну общими программами. Той же олигархизацией -- передачей общегосударственной собственности в частные руки будущих хозяев жизни. Тогда это называлось "курсом реформ"…И вы не поверите, это "разукраинивание" объективно выгодно и Коломойскому. Если его лишат гражданства Украины, то Зеленский на требование Запада изловить и выдать "Беню" всегда может сказать, что в Украине такого гражданина нет. А на нет и суда нет. А Коломойский может жить до ареста гражданином хоть Израиля, хоть Буркина-Фасо или Гондураса. Не зря же "Беня" как-то хвастался, что у него этих паспортов – хоть задним местом ешь.Но как бы там ни было внутри Украины с деолигархизацией имени Коломойского, а самый негативный результат для Украины в том, что если Зеленский укрепит свою власть и превратит Украину в еще более управляемое образование, то в таком состоянии он вернее и бросит ее в горнило войны. А там она и сгорит, превращенная в дубинку в чужих руках и в полигон для войны за чужие интересы. И некому будет поколебать эту монолитность ведомой на смерть страны в руках президента-компрадора и его коллаборационистской неоколониальной администрации.А в то, что Украину будут гнать на убой и из Вашингтона и из Лондона, сомневаться не приходится. США нужна война против России в Украине, как фактор в внутриамериканской борьбе за места в Конгрессе на выборах 8 ноября сего года. Ну а Лондон не именит своего отношения к Украине вне зависимости от того, кто станет новым премьером Великобритании. Риши Сунак – богатый человек, и ему все по барабану. Он может гнать Украину на убой, может не гнать – как поступит заказ. Но все говорят, что премьером будет Лиз Трасс. А о ней ее коллега по партии Доминик Каммингс сказал, что она "безумна, как коробка со змеями", и назвал ее "ручной гранатой". Не обезьяной с гранатой, а ее саму -- именно гранатой, потому что она взрывает все, к чему прикасается.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220621/1034188043.html

https://ukraina.ru/20220706/1034301790.html

https://ukraina.ru/20220721/1036717802.html

https://ukraina.ru/20220722/1036760487.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, украина, владимир скачко, великобритания, борис джонсон, колонка