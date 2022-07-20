https://ukraina.ru/20220720/1036674883.html

Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот

Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот - 20.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот

Не надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T10:50

2022-07-20T10:50

2022-07-20T10:50

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черноморский флот

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Ранее Замглавы минобороны Украины Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.Сейчас нет у Украины никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они сделают, центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, подчеркнул эксперт."Так что пускай бахвалятся. У них есть заштатные клоуны, такие как Гордон и Арестович. У них работа такая. Они должны внушать украинскому населению оптимизм и поднимать боевой дух украинской армии, который все ниже и ниже. Потому что одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое – находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи", - указал Литовкин.Но в любом случае надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских вооруженных сил, если у Украины есть такое угрожающее оружие, как противокорабельные ракеты "Гарпун", надо держать ухо востро, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

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новости, россия, всу, черноморский флот