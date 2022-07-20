https://ukraina.ru/20220720/1036674883.html
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот - 20.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
Не надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T10:50
2022-07-20T10:50
2022-07-20T10:50
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россия
всу
черноморский флот
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Ранее Замглавы минобороны Украины Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.Сейчас нет у Украины никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они сделают, центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, подчеркнул эксперт."Так что пускай бахвалятся. У них есть заштатные клоуны, такие как Гордон и Арестович. У них работа такая. Они должны внушать украинскому населению оптимизм и поднимать боевой дух украинской армии, который все ниже и ниже. Потому что одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое – находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи", - указал Литовкин.Но в любом случае надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских вооруженных сил, если у Украины есть такое угрожающее оружие, как противокорабельные ракеты "Гарпун", надо держать ухо востро, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, черноморский флот
Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
Не надо преуменьшать возможности ВСУ. Но все воинственные заявления из Киева описываются тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Замглавы минобороны Украины Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.
Сейчас нет у Украины никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они сделают, центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, подчеркнул эксперт.
"Так что пускай бахвалятся. У них есть заштатные клоуны, такие как Гордон и Арестович. У них работа такая. Они должны внушать украинскому населению оптимизм и поднимать боевой дух украинской армии, который все ниже и ниже. Потому что одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое – находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи", - указал Литовкин.
Но в любом случае надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских вооруженных сил, если у Украины есть такое угрожающее оружие, как противокорабельные ракеты "Гарпун", надо держать ухо востро, заключил собеседник издания.