"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, кинотеатр "Украина", 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Как скоро жители освобожденных областей Украины смогут в полной мере стать гражданами новой страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
"Если говорить о школьниках, то русификация их затронет в полной мере. Уже завозятся учебники, нынешние младшие классы окончат школы в полном смысле гражданами России, если у них в семьях нет упоротых. С молодежью от 20 лет будет сложнее. Если человек 30 лет жизни прожил на Украине, считает себя украинцем, то ему перестроиться будет тяжело", - сказал блогер.
Он добавил, что так или иначе, время - лучший доктор, поэтому даже если сейчас ситуация выглядит плачевной, через десять лет все в корне поменяется, когда новые регионы "основательно перейдут на российские рельсы".
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.