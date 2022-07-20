"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий - 20.07.2022 Украина.ру
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"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий
"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий - 20.07.2022 Украина.ру
"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий
Как скоро жители освобожденных областей Украины смогут в полной мере стать гражданами новой страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.
2022-07-20T05:15
2022-07-20T05:15
новости
эксперт
судьба
освобождённые регионы украины
граждане
россия
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Он добавил, что так или иначе, время - лучший доктор, поэтому даже если сейчас ситуация выглядит плачевной, через десять лет все в корне поменяется, когда новые регионы "основательно перейдут на российские рельсы".В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
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новости, эксперт, судьба, освобождённые регионы украины, граждане, россия

"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий

05:15 20.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, кинотеатр "Украина", 30 июня 2022
Херсон, кинотеатр Украина, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
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Как скоро жители освобожденных областей Украины смогут в полной мере стать гражданами новой страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

"Если говорить о школьниках, то русификация их затронет в полной мере. Уже завозятся учебники, нынешние младшие классы окончат школы в полном смысле гражданами России, если у них в семьях нет упоротых. С молодежью от 20 лет будет сложнее. Если человек 30 лет жизни прожил на Украине, считает себя украинцем, то ему перестроиться будет тяжело", - сказал блогер.

Он добавил, что так или иначе, время - лучший доктор, поэтому даже если сейчас ситуация выглядит плачевной, через десять лет все в корне поменяется, когда новые регионы "основательно перейдут на российские рельсы".
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
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