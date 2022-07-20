https://ukraina.ru/20220720/1036578833.html

"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий

"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий - 20.07.2022 Украина.ру

"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий

Как скоро жители освобожденных областей Украины смогут в полной мере стать гражданами новой страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев.

2022-07-20T05:15

2022-07-20T05:15

2022-07-20T05:15

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Он добавил, что так или иначе, время - лучший доктор, поэтому даже если сейчас ситуация выглядит плачевной, через десять лет все в корне поменяется, когда новые регионы "основательно перейдут на российские рельсы".В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

https://ukraina.ru/20220719/1036572775.html

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новости, эксперт, судьба, освобождённые регионы украины, граждане, россия