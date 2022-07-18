https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html

Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной

Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной - 18.07.2022 Украина.ру

Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной

Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T08:45

2022-07-18T08:45

2022-07-18T09:28

эксклюзив

китай

украина

россия

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Наблюдая за развитием событий на Украине и анализируя политические итоги конца июня начала июля, китайские СМИ начинают обсуждать вероятное усиление экономического и идеологического противостояния, в которое, так или иначе, будет вовлечён и Китай.Прошедший июнь и начало июля были богаты на политические события. Оценивая политические события первой половины лета, в китайском сегменте интернета заговорили о скором наступлении новой фазы мировой напряжённости, в которую будет вовлечён и Китай. По мнению многих политобозревателей, США будут и дальше продолжать блокировать политические инициативы и экономическую деятельность РФ и делать всё возможное, чтобы заставить Китай занять позицию по конфликту на Украине: либо поддаться давлению и последовать курсу, который определяет США, либо стать объектом нападок и санкций со стороны коллективного Запада, но продолжать вести независимую политику. Поэтому с конца июня стали ясно проявляться контуры политики кнута и пряника со стороны Запада в отношении КНР. Например, недавнее решение администрации Байдена по изменению таможенных пошлин на китайский импорт можно рассматривать как попытку показать этот самый пряник тем, кто ещё питает иллюзии в отношении истинных намерений США: некоторые высокопоставленные лица всё ещё высказываются за недопустимость дальнейшего ухудшения отношений с США. По мнению чиновников, в случае, если администрация Байдена пойдёт на отмену санкционных пошлин на китайский импорт, то Китай должен воспользоваться возможностью и принять «оливковую ветвь». Другими словами, внутри Китая всё ещё остаются значительные силы, настаивающие на сближении с США и как можно скорейшем разрыве отношений с Россией. Нужно отметить, что с начала года межправительственные связи между США и Китаем не только не прервались, а стали даже более интенсивными: за последние месяцы высокопоставленные дипломаты, финансисты, экономисты и военные двух стран провели пять встреч. Но, похоже, переговоры между официальными лицами не принесли какого-либо значимого продвижения не только по вопросам двухсторонних отношений, — позиция КНР по Украине также не претерпела изменений. Обсуждаемые в китнете (китайский сегмент интернета. — Ред.) результаты встречи представителей КНР и США на Бали, которая, кстати, продолжалась без перерыва 5 часов, не оставляют сомнений в том, что между госсекретарём Блинкеном и министром Ван И состоялся весьма напряжённый диалог по двухсторонним отношениям и позиции КНР по Украине.Начиная с 24 февраля, то есть с начала российской специальной военной операции, руководству страны приходится сталкиваться с «проблемой выбора сторон»: давление как извне, так и внутри страны не ослабевает, а, похоже, лишь усиливается. Трудно сказать, какова реальная сила проамериканских кругов внутри Китая, но, анализируя официальные заявления и интернет-публикации, можно предположить, что центральное руководство продолжает отстаивать курс на построение независимого, мощного социалистического государства. Во внешней же политике официальный Пекин, в целом, пока остаётся сторонним наблюдателем, не примкнувшим к коллективному Западу и открыто не объявившим о поддержке России.В этой связи вполне логичен вопрос о том, сможет ли официальный Пекин и в дальнейшем сохранять позицию стороннего наблюдателя?Правящие круги Запада прекрасно понимают, что подобная, в традициях древней китайской дипломатии, уловка современного Китая, когда обезьяна, символ мудрости, со стороны наблюдает за битвой двух тигров, поломала далеко идущие планы по дипломатической и экономической изоляции России. Не поддержав ни одну из сторон конфликта, Китай пробил брешь в стене, которой пытались окружить Россию западные планировщики. Как справедливо считают китайские экономисты и политологи, невмешательство Китая сыграло определённую роль в провале санкционных планов коллективного Запада против России. Именно поэтому США не ослабляли и не ослабят давления на Китай, что, судя по всему, и было продемонстрировано в июне в Мадриде и в июле на Бали. Исходя из сказанного, можно предположить, что Запад продолжит навязывать китайскому руководству те или иные политические и экономические условия: вполне вероятно, что в ближайшее время Запад попытается принять меры по запрету экспорта российской нефти в Китай. С недавнего времени Вашингтон также начал проявлять необычную активность по противодействию важной для КНР инициативе «Один пояс – один путь». В конце июня на встрече в верхах в «Большой семёрке» было заявлено о запуске проекта «Восстановим мир в его лучшем виде», который якобы направлен на «удовлетворение огромных потребностей стран с низким и средним уровнем дохода». Весьма вероятно, что на Бали вашингтонский посланник разглагольствовал о «беспроигрышном сотрудничестве двух крупнейших экономик мира» и об отмене торговой войны, обещал отказаться от поддержки «независимости Тайваня» и, возможно, намекал на послабления в синьцзянском вопросе. Как сообщают официальные китайские источники, в начале июля исполнительный вице-президент Национального комитета по американо-китайским отношениям М. Гринберг выступил со статьёй в газете «Уолл-стрит джорнал» под названием «Мы хотим перестроить наши отношения с Китаем», где сделал акцент на миллиардные торговые выгоды для обоих стран, которые принесёт нормализация отношений. Но представитель МИДа КНР на призыв американского бизнеса дал предельно чёткий ответ: «Отношения Китая и США в настоящее время находятся на перепутье, но мы надеемся, что американская сторона скорректирует своё стратегическое восприятие Китая и сделает правильный выбор».Как отмечает обозреватель Чжан Чжикунь, в связи с открытым противостоянием Запада и России на Украине, у некоторой части китайского общества всё ещё сохраняются иллюзии того, что США лишь волнует противостояние с Россией, а Китай, как и раньше, сможет тихо отстояться в стороне. Но по мнению обозревателя, в нынешних стратегических планах США чётко прослеживается позиция по Китаю как главному противнику, Россия же занимает второстепенное значение. Поэтому, как только конфликт на Украине начнёт подходить к концу, Белый дом будет готов развязать «войну на два фронта».Сейчас трудно прогнозировать, каким будет давление на Китай в будущем. Но можно сказать наверняка, что практика вмешательства во внутренние дела и свержения неугодных Белому дому режимов, ставшая нормой поведения всех вашингтонских администраций, вызывает неприятие в руководстве КНР и среди большинства простых китайцев. Поэтому вероятность возвращения на круги своя в китайско-американских отношениях на данный момент равна нулю.

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, украина, россия