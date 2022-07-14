Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области

Военный эксперт рассказал, чем закончится затея отпустить домой ополченцев из ЛНР и перевести их на контракт Если мы ставим вопрос об отмене мобилизации в ДНР/ЛНР и переводе Народной милиции на контрактную основу, то ресурсов у Донецка и Луганска для оплаты контрактников нет. Оплату можно осуществлять только извне. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру