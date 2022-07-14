Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале предрекла скорую отставку главе назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергею Гайдаю из-за его чрезмерной медийности
Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая ищет виноватых в окончательной потере Украиной террритории Луганской области.
Она обвинила Гайдая в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона.
По ее словам, не будучи военным, Гайдай комментирует военные операции, на что не имеет права. Теперь после потери области необходимо провести отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, чтобы выяснить, почему "областная военная администрация сделала так мало и военным было так тяжело", добавила Безуглая.
Она также отметила, что "нога Гайдая не ступала вглубь Луганской области с февраля, пока его не заставили сделать это напрямую и со скандалом".
Уважаемые руководители областных военных администраций, вы у нас такие разные и вам нелегко. Не будьте как Гайдай. Многим из вас – настоящее уважение.
В завершение своего поста Безуглая предрекла скорую отставку Гайдаю.
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