Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области - 14.07.2022 Украина.ру
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Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области
Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области - 14.07.2022 Украина.ру
Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале предрекла скорую отставку главе назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергею Гайдаю из-за его чрезмерной медийности
2022-07-14T10:52
2022-07-14T10:52
новости
депутат
сергей гайдай
киев
луганская область
рада
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Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая ищет виноватых в окончательной потере Украиной террритории Луганской области. Она обвинила Гайдая в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона.По ее словам, не будучи военным, Гайдай комментирует военные операции, на что не имеет права. Теперь после потери области необходимо провести отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, чтобы выяснить, почему "областная военная администрация сделала так мало и военным было так тяжело", добавила Безуглая.Она также отметила, что "нога Гайдая не ступала вглубь Луганской области с февраля, пока его не заставили сделать это напрямую и со скандалом".В завершение своего поста Безуглая предрекла скорую отставку Гайдаю.
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новости, депутат, сергей гайдай, киев, луганская область, рада

Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области

10:52 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале предрекла скорую отставку главе назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергею Гайдаю из-за его чрезмерной медийности
Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая ищет виноватых в окончательной потере Украиной террритории Луганской области.
Она обвинила Гайдая в излишней медийности и раскрытии оборонных укреплений региона.
По ее словам, не будучи военным, Гайдай комментирует военные операции, на что не имеет права. Теперь после потери области необходимо провести отдельное расследование по оборонным укреплениям Луганщины, чтобы выяснить, почему "областная военная администрация сделала так мало и военным было так тяжело", добавила Безуглая.
Она также отметила, что "нога Гайдая не ступала вглубь Луганской области с февраля, пока его не заставили сделать это напрямую и со скандалом".

Уважаемые руководители областных военных администраций, вы у нас такие разные и вам нелегко. Не будьте как Гайдай. Многим из вас – настоящее уважение.

Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая
Украинский депутат
В завершение своего поста Безуглая предрекла скорую отставку Гайдаю.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 10:40
Военный эксперт рассказал, чем закончится затея отпустить домой ополченцев из ЛНР и перевести их на контрактЕсли мы ставим вопрос об отмене мобилизации в ДНР/ЛНР и переводе Народной милиции на контрактную основу, то ресурсов у Донецка и Луганска для оплаты контрактников нет. Оплату можно осуществлять только извне. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостидепутатСергей ГайдайКиевЛуганская областьРада
 
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