Бьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Бьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУ
Бьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУ - 13.07.2022 Украина.ру
Бьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУ
В польских СМИ иногда попадаются репортажи о бывших польских военных, которые на Украине либо действуют в качестве наемников и диверсантов, либо обучают украинских солдат. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T16:00
2022-07-13T16:00
спецоперация
польша
украина
наемники
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Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.Эксперт отметил, что особенно ему запомнилось интервью с одним из польских инструкторов, в котором он рассказал, что лупит палкой своих украинских подопечных, потому что "лучше я вам сейчас палкой дам, чем потом вы погибнете".Тут в голову сразу приходят разные исторические аналогии, как польская шляхта учила своих украинских подопечных во времена Речи Посполитой, иронизирует политолог."Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает "российскую пропаганду", которая "утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте"", - указал Стремидловский.Так что Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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польша, украина, наемники
Бьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУ

Инструктора из бывших польских военных во время обучения бьют украинских солдат

16:00 13.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В польских СМИ иногда попадаются репортажи о бывших польских военных, которые на Украине либо действуют в качестве наемников и диверсантов, либо обучают украинских солдат. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
Эксперт отметил, что особенно ему запомнилось интервью с одним из польских инструкторов, в котором он рассказал, что лупит палкой своих украинских подопечных, потому что "лучше я вам сейчас палкой дам, чем потом вы погибнете".
Тут в голову сразу приходят разные исторические аналогии, как польская шляхта учила своих украинских подопечных во времена Речи Посполитой, иронизирует политолог.
"Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает "российскую пропаганду", которая "утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте"", - указал Стремидловский.
Так что Польша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияПольшаУкраинанаемники
 
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