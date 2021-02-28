• 01:00 — белорусские абитуриенты массово переедут в РФ;
• 04:00 — нужно ли обязательное распределение выпускников в Белоруссии;
• 09:08 — калийный конфликт России и Белоруссии: в чем заключаются разногласия;
• 14:26 — по каким еще вопросам не могут договориться РФ и Белоруссия;
• 17:20 — нужна ли Белоруссии декоммунизация?
Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, выступая в Минске на международной специализированной выставке «Образование и карьера», сообщила, что уже этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам ЦТ (централизованного тестирования). Соответствующее распоряжение уже направлено в российские вузы.