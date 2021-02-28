Политолог Дмитрий Болкунец в студии Украины.ру оценил перспективы общего образовательного пространства России и Белоруссии, а также раскрыл подробности калийного конфликта между Россией и Белоруссией

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

• 04:00​ — нужно ли обязательное распределение выпускников в Белоруссии;

• 09:08​ — калийный конфликт России и Белоруссии: в чем заключаются разногласия;

• 14:26​ — по каким еще вопросам не могут договориться РФ и Белоруссия;

• 17:20​ — нужна ли Белоруссии декоммунизация?

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, выступая в Минске на международной специализированной выставке «Образование и карьера», сообщила, что уже этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам ЦТ (централизованного тестирования). Соответствующее распоряжение уже направлено в российские вузы.