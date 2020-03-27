В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал следующие темы:

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— чего добивается глава МВД Арсен Аваков;

— какова экономическая ситуация на Украине;

— провоцирует ли коронавирус распад Украины;

— поможет ли Россия Украине;

— зачем Китай помогает Украине в борьбе с коронавирусом?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.