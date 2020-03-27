— поможет ли Украине победить коронавирус введенный режим чрезвычайной ситуации;
— чего добивается глава МВД Арсен Аваков;
— какова экономическая ситуация на Украине;
— провоцирует ли коронавирус распад Украины;
— поможет ли Россия Украине;
— зачем Китай помогает Украине в борьбе с коронавирусом?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.