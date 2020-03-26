В 57-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко объяснил:
- что означает термин "патриотизм";
— почему в Росрезерве нет масок;
— как переживет эпидемию коронавируса Белорусия;
— какая должна быть политика России в отношении республик Центральной Азии.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву.
Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.