Политолог Ростислав Ищенко специально для зрителей Youtube-канала Украина.ру ответил на волнующие многих людей вопросы

В 57-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко объяснил:

Есть ли будущее у российского автопрома на Украине? - Ищенко отвечает на вопросы зрителей ©

— почему в Росрезерве нет масок;

— как переживет эпидемию коронавируса Белорусия;

— какая должна быть политика России в отношении республик Центральной Азии.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву.

Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.