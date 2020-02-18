Посмотрев видео, вы узнаете:

— как Лукашенко поощряет националистов;

— о ситуации с русским языком в белорусской столице;

— как ФБР активно работает над раскачиванием ситуации в стране;

— почему пророссийские силы в РБ имеют нулевое влияние.    