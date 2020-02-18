В «Большом интервью» на Украина.ру эксперт по праворадикальным организациям Владислав Мальцев рассказал, как развивается ситуация в Белоруссии

Посмотрев видео, вы узнаете: — как Лукашенко поощряет националистов; — о ситуации с русским языком в белорусской столице; — как ФБР активно работает над раскачиванием ситуации в стране; — почему пророссийские силы в РБ имеют нулевое влияние.