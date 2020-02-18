Посмотрев видео, вы узнаете:
— как Лукашенко поощряет националистов;
— о ситуации с русским языком в белорусской столице;
— как ФБР активно работает над раскачиванием ситуации в стране;
— почему пророссийские силы в РБ имеют нулевое влияние.
Посмотрев видео, вы узнаете:
— как Лукашенко поощряет националистов;
— о ситуации с русским языком в белорусской столице;
— как ФБР активно работает над раскачиванием ситуации в стране;
— почему пророссийские силы в РБ имеют нулевое влияние.
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