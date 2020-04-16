Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook заметил, что ничего трагического с мировым здравоохранением после отказа США финансировать ВОЗ не произойдет

Дональд Трамп возложил персональную ответственность на ВОЗ и ее руководство за катастрофическое распространение пандемии коронавируса в мире.

"Вы помогали Китаю скрывать количество инфицированных и количество смертей, — заявил Трамп. — Не подняли своевременно шум вокруг источников появления коронавируса в Китае, что было вашей обязанностью".

Трамп прямо обвинил ВОЗ в распространении пандемии в мире и лишил организацию финансирования. "Вы убиваете американских граждан, — заявил Трамп, — вы не можете требовать, чтобы их деньги оплачивали ваши расходы". Вирус экономии. Что кроется за отказом Трампа финансировать ВОЗ © REUTERS, Kevin Lamarque

Вопросов к ВОЗ действительно очень много. Я сам помню, как Тедрос Гейбрейсос осуждал Израиль и Россию за закрытие рейсов с Китаем и призывал другие страны этого не делать. Как он утверждал, коронавирус — обычный нестрашный грипп и не стоит паниковать. Как ВОЗ металась из стороны в сторону, то рекомендуя ничего не закрывать, то рекомендуя ничего не открывать.

Кто пострадает теперь от того, что ВОЗ практически не сможет существовать, ведь ее бюджет на 75% формируют американские дотации? Думаю, что пострадают отчасти самые бедные страны, но пострадают несильно. ВОЗ в том виде, что есть сейчас, представляет из себя просто глобальную структуру по отмыванию и распилу денег.

Думаю, шаг Трампа в конечном итоге благотворно скажется на всем мировом порядке, как до этого лишение бюджетов ЮНЕСКО не привело к крушению мировой культуры, а лишение бюджетов Совета по правам человека не привело к ухудшениям в соблюдении прав человека.