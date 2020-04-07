В указе Трампа о коммерческом освоении США ресурсов Луны важно не столько само будущее освоение — пока это выглядит как отдалённая перспектива, — сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли.

США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство.