В указе Трампа о коммерческом освоении США ресурсов Луны важно не столько само будущее освоение — пока это выглядит как отдалённая перспектива, — сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли.
США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство.
В указе Трампа о коммерческом освоении США ресурсов Луны важно не столько само будущее освоение — пока это выглядит как отдалённая перспектива, сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли. США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 7, 2020