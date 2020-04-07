Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что указ президента США Дональда Трампа об исключительном праве коммерческого освоения ресурсов Луны смахивает на пиратство

В указе Трампа о коммерческом освоении США ресурсов Луны важно не столько само будущее освоение — пока это выглядит как отдалённая перспектива, — сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли.

США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство.

В указе Трампа о коммерческом освоении США ресурсов Луны важно не столько само будущее освоение — пока это выглядит как отдалённая перспектива, сколько заявка на захват ресурсов спутника Земли. США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 7, 2020

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