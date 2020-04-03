Про землю и банки. Для тех, кто еще не понял, что наголосовали для МВФ и прочих спекулянтов «СлуГоПсы»
— Закон об обороте земли написан с исключением.
Это исключение — банки. Для банков закон и писался.
Именно банки с любым составом собственников, в том числе и иностранных, имеют право приобретать в собственность землю, ставшую предметом залога.
Приобретать без ограничений в концентрации.
— Фраза про «відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.» — для тугодумов.
В этой фразе нет ни одного ограничения. Кому продавать? В какой концентрации? Что будет, если не продать по уважительным причинам? Например, очередной залог? Нет покупателя? Если купит связанный банк? и т.д.
Мёртвая норма.
— Без банков землю нельзя купить в принципе. («Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок… провадяться в безготівковій формі»)
— Банки, если захотят, помогут легализовать средства, так как лицо со средствами, происхождение которых оно не может объяснить, землю не купит:
(Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право)
— Банки помогут сделать государственную и коммунальную землю предметом залога перед любыми кредиторами, так как запрета на это закон не содержит.
Запрещается только продажа таких земель.
— А вот чтоб на рынке работали исключительно правильные и послушные банки и был проголосован «антиколомойский» закон.
Прочла его внимательно.
Не поняла при чем тут Коломойский. Это закон о безраздельной власти Нацбанка, процедуре рейдерства банков и невозможности защиты своих прав в судебном порядке.
Поэтому, в позорную ночь 30-31 марта проголосовали взаимосвязанный дуплет:
1. землю — банкам.
2. банки — на колени.