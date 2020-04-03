Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook пояснила, что принятый Верховной Радой закон о введении рынка земли позволяет банкам приобретать ее практически без ограничений через процедуру залога

Про землю и банки. Для тех, кто еще не понял, что наголосовали для МВФ и прочих спекулянтов «СлуГоПсы»

— Закон об обороте земли написан с исключением.

Это исключение — банки. Для банков закон и писался.

Именно банки с любым составом собственников, в том числе и иностранных, имеют право приобретать в собственность землю, ставшую предметом залога. Дудчак: Сделки по купле/продаже земли на Украине заключались задолго до принятия закона © Нина Зотина

Приобретать без ограничений в концентрации.

— Фраза про «відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.» — для тугодумов.

В этой фразе нет ни одного ограничения. Кому продавать? В какой концентрации? Что будет, если не продать по уважительным причинам? Например, очередной залог? Нет покупателя? Если купит связанный банк? и т.д.

Мёртвая норма.

— Без банков землю нельзя купить в принципе. («Розрахунки, пов'язані зі сплатою ціни земельних ділянок… провадяться в безготівковій формі»)

— Банки, если захотят, помогут легализовать средства, так как лицо со средствами, происхождение которых оно не может объяснить, землю не купит:

(Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право)

— Банки помогут сделать государственную и коммунальную землю предметом залога перед любыми кредиторами, так как запрета на это закон не содержит.

Запрещается только продажа таких земель.

— А вот чтоб на рынке работали исключительно правильные и послушные банки и был проголосован «антиколомойский» закон.

Прочла его внимательно.

Не поняла при чем тут Коломойский. Это закон о безраздельной власти Нацбанка, процедуре рейдерства банков и невозможности защиты своих прав в судебном порядке.

Поэтому, в позорную ночь 30-31 марта проголосовали взаимосвязанный дуплет:

1. землю — банкам.

2. банки — на колени.