Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook написал, что угроза проникновения коронавируса в Россию из Украины крайне велика, поскольку стараниями американского министра Супрун украинская система здравоохранения разгромлена и доведена почти до африканского состояния

Коронавирус все, уже вырвался из Китая на простор человечества. Это уже всеобщая эпидемия. Уже эпидемия в Италии, Японии, Южной Корее, Иране. Надо России закрывать с ними границу. Азербайджан и Турция границу с Ираном уже закрыли. Напомню, что от эпидемии вируса «испански» погибло 10 млн человек. Коронавирус по-украински: разбор полётов © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

В Китае очень сильное правительство, оно пытается справиться с эпидемией. А в Иране бардак. В Италии бардак. Самое большое опасение вызывают страны, где очень слабая система медицины и слабые коррумпированные администрации. Это десятки стран Африки и Азии.

В Россию вирус придет наиболее вероятно из Украины. А в Украину из Италии, где работает около 250 тысяч украинских нелегалов. Нигде нет жесткой системы контроля.

В Украине стараниями американского министра Супрун система здравоохранения вообще разгромлена и доведена почти до африканского состояния. К нам коронавирус придет оттуда вероятнее всего. Дорого встанет России зависимость от разгрома цивилизации в Украине.

Переболеют коронавирусом многие, может и 10% населения. Чем позже, тем лучше для человека, потому что будут какие то лекарства. Возможно, вакцину успеют выработать к лету. Поэтому хотя эпидемия неизбежна, надо ее наступление оттягивать как можно больше.

Олимпийские игры в Токио надо отменять уже сейчас.

Больше всего коронавирус в России ударит по Москве, где много иностранцев и скученность населения. Уже можно начинать москвичам думать, как уменьшать появления на публике. И консервы можно уже покупать. Но нужнее всего средства дезинфекции.

Приготовьтесь встретить коронавирус у себя дома.