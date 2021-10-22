По ее мнению, следовало бы упростить процедуру предоставления гражданства не только для граждан Украины и Белоруссии, а для всех русских без исключения, как это делает к примеру Германия, Израиль или Греция.
На сегодняшний момент российское гражданство предоставляется в общем либо упрощенном порядке. Упрощенный, действует для граждан Белоруссии, Украины и Казахстана. Им не приходится претерпевать многолетние мытарства, с момента подачи заявления проходит год или чуть больше и человек становится обладателем вожделенной красной книжицы. Льготы действуют также для тех, кто имеет родственников ближнего круга в России, пожилых людей. Для граждан Донецкой и Луганской народных республик введен еще более простой порядок. У них принимают заявления прямо по месту жительства, а потом, на оформление уходит около трех месяцев, а то и меньше, после этого людей на автобусах, бесплатно предоставляемых органами власти, вывозят в Ростовскую область, где им выдают паспорта. К сегодняшнему дню гражданами России стали более 600 000 тысяч человек из ЛНР и ДНР.
Общий порядок подразумевает годы ожиданий. Это гораздо более сложная, многоступенчатая и дорогостоящая процедура. Иностранец должен прожить в России не менее пяти лет, а до этого получить вид на жительство или разрешение на временное проживание, что также не слишком просто. Необходимо собрать объемный пакет документов, сдать тест по русскому языку и отечественной истории, а потом ждать с момента подачи заявления не менее, а то и более года. Решение о предоставлении гражданства принимается президентом России. Есть исключения для обладателей необходимых в России профессии, людей, имеющих перед нею заслуги, военнослужащих, родившихся в РСФСР и не принимавших гражданства той постсоветской республики, чьими жителями они стали после распада СССР, проходивших службу по контракту в российской армии и еще некоторых категорий.
Надо ли говорить, что годы ожидания, сотни часов, проведенных в различных очередях, для многих оборачиваются настоящей драмой, подорванной психикой, другими проблемами. Россия представляется подателям прошения о гражданстве в общем порядке жестоковыйной мачехой, которая равнодушна к судьбе своих пасынков, не по своей воле оказавшимися гражданами других стран после развала общей Родины.
Ответ Владимира Путина Маргарите Симоньян состоял из двух частей. Первая: сначала необходимо решить «вопросы, вязанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье». В целом это не самая сложная задача, можно сказать, чисто техническая. В России ежегодна вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилой площади со всей необходимой инфраструктурой. По итогам прошлого года показатель составил 82,2 млн кв.м.
По существу же проблемы российский президент высказался за либерализацию законодательства о гражданстве. Это, по его словам, «и требование рынка труда». Вспомним также и то, как часто глава государства обращается к теме демографии. В России, говорил он неоднократно, было две демографические ямы: уровень 1,1 ребенок на женщину был в военные 1943-1944 годы и в 1999 году. Преодолевать последствия необходимо не только за счет стимулирования рождаемости различными выплатами внутри страны, но и привлекая соотечественников из-за рубежа. А в июле президент заявил, что в России в последние годы лет сложилась неблагоприятная демографическая картина: «В последние несколько лет в силу ряда обстоятельств — об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения».
«Мы думаем над этим», — заверил российский лидер Маргариту Симоньян и не верить его словам оснований нет. Надо полагать, что не за горами тот момент, когда и общий порядок предоставления гражданства РФ будет упрощен и гуманизирован. По большому сче6ту это надо было делать еще вчера. Кстати говоря, одна из внесенных в Конституцию поправок обязывает российское государство брать под защиту соотечественников за рубежом. Действие этой нормы вполне распространимо на русских иностранцев, желающих стать обладателями паспорта РФ. Они явно нуждаются в дополнительной заботе о них со стороны России.