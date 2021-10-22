Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян известна как человек, выступающий в защиту прав русских и русскоязычных, проживающих за пределами России, поддерживающий их в стремлении переехать в Россию и получить российское гражданство. На заседании клуба «Валдай» она задала президенту России Владимиру Путину вопрос именно на эту тему

Лояльные граждане вместо мигрантов. Новый закон кардинально изменит миграционную политику России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На сегодняшний момент российское гражданство предоставляется в общем либо упрощенном порядке. Упрощенный, действует для граждан Белоруссии, Украины и Казахстана. Им не приходится претерпевать многолетние мытарства, с момента подачи заявления проходит год или чуть больше и человек становится обладателем вожделенной красной книжицы. Льготы действуют также для тех, кто имеет родственников ближнего круга в России, пожилых людей. Для граждан Донецкой и Луганской народных республик введен еще более простой порядок. У них принимают заявления прямо по месту жительства, а потом, на оформление уходит около трех месяцев, а то и меньше, после этого людей на автобусах, бесплатно предоставляемых органами власти, вывозят в Ростовскую область, где им выдают паспорта. К сегодняшнему дню гражданами России стали более 600 000 тысяч человек из ЛНР и ДНР.

Дзермант рассказал об отказывающихся от российского гражданства украинцах © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Надо ли говорить, что годы ожидания, сотни часов, проведенных в различных очередях, для многих оборачиваются настоящей драмой, подорванной психикой, другими проблемами. Россия представляется подателям прошения о гражданстве в общем порядке жестоковыйной мачехой, которая равнодушна к судьбе своих пасынков, не по своей воле оказавшимися гражданами других стран после развала общей Родины.

Ответ Владимира Путина Маргарите Симоньян состоял из двух частей. Первая: сначала необходимо решить «вопросы, вязанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье». В целом это не самая сложная задача, можно сказать, чисто техническая. В России ежегодна вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилой площади со всей необходимой инфраструктурой. По итогам прошлого года показатель составил 82,2 млн кв.м.

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«Мы думаем над этим», — заверил российский лидер Маргариту Симоньян и не верить его словам оснований нет. Надо полагать, что не за горами тот момент, когда и общий порядок предоставления гражданства РФ будет упрощен и гуманизирован. По большому сче6ту это надо было делать еще вчера. Кстати говоря, одна из внесенных в Конституцию поправок обязывает российское государство брать под защиту соотечественников за рубежом. Действие этой нормы вполне распространимо на русских иностранцев, желающих стать обладателями паспорта РФ. Они явно нуждаются в дополнительной заботе о них со стороны России.