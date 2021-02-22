Меня всегда удивляла крайне высокая возбудимость всех участников внутриукраинского конфликта и их уверенность, что местечковые киевские проблемы не дают спокойно спать лидерам сверхдержав

Некоторые свято уверены, что Байден (а до него Трамп и Обама), Путин и Си Цзиньпин постоянно сражаются друг с другом за Украину, а Евросоюз, Турция и даже Республика Корея ждут лишь удобного случая, чтобы вмешаться в эту борьбу.

Между тем Украина — лишь клетка на глобальной шахматной доске. Её значение, как и значение любой другой клетки, определяется мощью занимающей (или контролирующей) её фигуры, а также количеством и качеством фигур, втянутых в борьбу за данное поле. Не стану отрицать, некогда, лет двадцать (возможно даже пятнадцать) назад, поле «Украина» имело серьёзное стратегическое значение. Это было не единственное и не самое важное поле, из тех, вокруг которых разворачивалась глобальная игра, но контроль над ним давал серьёзные (хоть и некритические) позиционные преимущества. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

С 2000-04 годов значение поля «Украина» постоянно падало и в 2014 году сократилось до нуля. С тех пор контроль над ним является обременением, ослабляющим позицию контролирующего. Вся борьба вокруг этого поля замкнута на то, чтобы вынудить противника его занять и тем получить некомпенсируемую слабость. По сути стратегический эффект от контроля над полем «Украина» превратился из позитивного в негативный.

В Киеве эту простую истину не понимают не только радикальные русофобы-националисты, не только олигархи и обслуживающие их политики, но и гордящиеся тем, что смогли сохранить трезвый рассудок и здравый смысл симпатизирующие России противники режима. Например, стоило Зеленскому ввести санкции против Медведчука и киевские русофилы обрадовано заявили, что Путин не потерпит такой наглости, обязательно вступится за кума и не сегодня-завтра пришлёт российскую армию прямо в Киев.

Прежде, чем продолжить разбор этой катастрофической ошибки в оценке мотиваций российской политики, должен (в порядке лирического отступления) обратить внимание на ещё одно заблуждение, в котором пребывают пророссийские украинцы и от которого никак не хотят избавиться.

Поскольку ради отмщения за Медведчука Путин, по мнению сторонников ОПЗЖ, обязан взять на копьё Киев, они тут же не преминули заметить, что западнее (то есть уже в Житомире) живут неправильные и совершенно нелояльные украинцы, поэтому дальше Киева идти не надо. Пусть, мол, там поляки с венграми разбираются. Но это ровным счётом тот же подход, который периодически возмущает, самих киевлян, а также одесситов, харьковчан и т.д., когда жители других регионов, говорят, что освободить Россия обязана только их область (или город), а остальные неправильные.

Даже повстанцы Донбасса, любящие с горечью бросать в сторону Москвы упрёк, что они, мол, «не так встали» (оказались, по сравнению с крымчанами, русскими второго сорта), на пике активных военных действий, когда казалось, что вот-вот будут полностью освобождены все территории ДНР/ЛНР заявляли, что дальше идти не надо, поскольку живущие западнее их «не поднялись» и вообще «там русских мало». Они до сих пор не могут понять, как связана эта их позиция с тем, что ВСУ находятся на окраинах их столиц и семь лет утюжит из артиллерии города Донбасса. Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему © Оксана Марченко/Facebook

В общем, побеседуйте хоть со случайно уцелевшими русскими Львова, они вам тоже обязательно скажут, что освободить их город должна (именно должна, поскольку, мол, нельзя бросать своих людей и земли, политые кровью предков) Россия, а вот дальше (даже пару десятков остающихся до границы километров) идти не надо, там бандеровцы и «они не встали».

Потом весь этот коллектив недоосвобождённых удивляется, что, слушая их аргументацию, население России приходит к выводу, что Украину вообще не надо освобождать, что там «никто не встал» и «русских нет». Но ведь они же сами этому учат.

Я не случайно, остановился на этой (второй) ошибке украинских русофилов. Хоть она и кажется непосредственно не связанной с первой, но связь существует, связь прямая и прочная. Считая, что Россия не может не прийти их освобождать и не понимая, почему до сих пор не пришла, они начинают искать в собственной украинской политике событие, которое принудит Россию прийти именно в их город. Поэтому в Харькове, Одессе, Днепропетровске и Запорожье на проблемы Медведчука не обратили внимание. Их ожидания связаны с «пробиванием сухопутного коридора в Крым» и реинкарнацией «проекта Новороссия». Киев с Медведчуком в эти проекты их освобождения не вписываются, оказываясь в той зоне, в которую, по мнению «новороссов» «идти не надо».

Донецк с Луганском давно абсолютно не беспокоятся по поводу «проекта Новороссия». Там людей больше волнуют слухи о начале активных боевых действий. Часть жителей республик боятся возобновления войны, поскольку это новые смерти (и «а вдруг Россия бросит»). Часть, наоборот, с надеждой ждут нападения Киева, намереваясь использовать его для очередного разгрома украинских войск и выхода на границы областей. Вассерман объяснил, чем на самом деле являются санкции против Медведчука © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Итак, слух о том, что «Путин нападёт, чтобы отомстить за Медведчука» может быть выгоден самому Медведчуку, как последнее средство защиты от киевской власти. Но увлекает он только киевские русофильские круги, поскольку мотивирует освобождение именно Киева.

Я понимаю и уважаю желание людей, намаявшихся под хунтой, хоть как-то от неё избавиться, тем более, что украинские нацисты становятся всё агрессивнее, власть всё плотнее с ними смыкается, а террор и репрессии из темы кабинетных дискуссий становятся политической реальностью. Но давайте подумаем, зачем Путину нападать?

Киевский режим сам провоцирует столкновения в Донбассе. В 2015 году наступление республик на Дебальцево началось после того, как в течение нескольких дней обстрелы территорий ДНР/ЛНР продолжались практически непрерывно. Посланный Москвой сигнал (принятие концепции «Русского Донбасса») даёт Киеву понять, что ситуация может повториться, причём в этот раз армии республик дойдут до границ областей (может где-то их и перейдут, но недалеко). Донбасс не располагает достаточными силами для занятия даже большей части Левобережной Украины, а Россия явно не планирует занимать украинское поле, обрекая себя на общее стратегическое ухудшение геополитической позиции.

Зеленскому объясняют, что если конфликт в Донбассе будет разморожен, его ждёт судьба Саакашвили: республики будут признаны в границах областей (после чего ничто не мешает их полноценной интеграции в Россию), «обученная по стандартам НАТО», украинская армия окажется закатанной в чернозём в ходе постыдно короткой для Киева показательной акции, политические позиции группировки Зеленского будут подорваны. После этого пусть сам разбирается с оппозиционным украинским олигархатом. Саакашвили после поражения в войне просидел в президентском кресле больше трёх лет, но с тех пор бегает по миру, преследуемый грузинской прокуратурой. Эйфория в Украине и вежливое внимание в Европе. Бондаренко о реакции на речь Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

Кстати, при помощи такой ограниченной операции восстановить на Украине политические позиции Медведчука (если ему дадут дожить до этого счастливого момента пошедшие в разнос «зелёные» нацисты) можно куда быстрее, эффективнее и с куда меньшими затратами, чем путём показательного штурма Киева.

Но ведь Зеленский может и не решиться на последнюю провокацию в Донбассе, за которой наступление республик (не исключено с воздушной поддержкой «неизвестных беспилотников») становится неизбежным. Между тем, Кремль ведёт себя так, как будто уверен, что с командой Зеленского ему в скором времени не придётся иметь дело.

У Зеленского не такой уж богатый выбор. Его репрессии против Медведчука, как я уже писал ранее, являются лишь стартом репрессий против всего украинского олигархата. Если в момент выхода предыдущей статьи это было моё личное предположение, то ныне оно подтверждено заявлением секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, который сообщил, что в ближайших планах власти пересмотр всей приватизации с 1991 года и возвращение народу всего «незаконно украденного».

Это прямая и явная угроза для всего украинского олигархата. И она будет реализована, если олигархи не выступят единым фронтом и не сметут Зеленского. Дело, естественно, не в том, что президент вдруг озаботился проблемами социальной справедливости. «Маленькие украинцы» могут не раскатывать губу на олигархическое добро. Просто МВФ отказался финансировать Украину. Шансы на то, что до лета Фонд сменит гнев на милость отсутствуют. А по долгам платить надо. Причём не России и не российским компаниям (от выплаты «агрессору» Украина научилась бодро отказываться). Платить надо уважаемым западным партнёрам и собственным олигархам.

Денег нет, но если раскулачить олигархов, то хватит не только на выплаты Западу, но и на содержание отрядов штурмовиков. У Зеленского рассчитывают, что что-то перепадёт также «верному президентскому окружению». Есть другое предложение: в очередной раз обобрать мелкий и средний бизнес, а также гастарбайтеров. Но это долго и сложно (деньги из них надо давить по капле по мере зарабатывания), а кроме того может обернуться неконтролируемым протестом. Легенда о том, что не бывает несанкционированного США майдана, конечно, красива, но история даёт нам массу примеров спонтанно вспыхивавших народных бунтов, сметавших и более крепкие режимы, чем нынешний украинский. Семь лет мерзости и запустения. Как Украина дважды потеряла государство © CC0, Pixabay

Олигархов обижать тоже опасно, но ведь в данном случае совпадают интересы зеленсковской власти и западных партнёров, так что сопротивляться зеленскому террору олигархам будет трудно. Это мы видим уже на примере Медведчука. Поначалу он попытался испугать Зеленского импичментом. Однако даже клоун понимает, что у Медведчука нет ресурсов для того, чтобы импичмент реализовать. В качестве второго хода киевские русофилы стали пугать Зеленского «харизмой» вступившей в партию мужа Оксаны Марченко (зачем было так долго ждать, если Оксана так опасна, надо было давно её привлечь к политической деятельности, победить и вновь отпустить на «Танцы со звёздами»), а также «местью Путина».

И зачем, спрашивается, России, ронять киевский режим и подставляться под ответственность за его долги, если этот режим и так сталкивается с неразрешимой для него дилеммой, либо выступить против собственных олигархов, понимая, что они могут попытаться силой свергнуть непопулярного президента (а это гражданская война на всей подконтрольной Киеву территории), либо попытаться вынести напряжение на внешний контур, спровоцировав разморозку конфликта в Донбассе. Война в Донбассе, как было сказано выше, приведёт Зеленского в позицию Саакашвили (причём не обязательно, что украинский клоун после поражения продержится у власти так же долго, как смог его грузинский коллега).

В обоих вариантах, Россия получает пространство для манёвра оставляя стратегически убыточное поле «Украина» под контролем противника. Олигархический путч против Зеленского даст Донбассу не меньше оснований выйти на границы областей, чем прямая украинская агрессия. Таковой выход (возможно с некоторыми дополнительными приобретениями) является для Москвы стратегической победой и во внешнеполитическом и во внутриполитическом плане. А долги Западу пусть и дальше Киев отдаёт, если найдёт где взять деньги.

Учитывая же, что ситуация на Украине не стабилизируется ни в случае победы Зеленского над олигархами, ни в случае победы олигархов над Зеленским, возможность сделать следующий ход по своему выбору у Кремля сохранится надолго, по «украинскому времени» навсегда. И не надо забывать, война идёт не за Украину, война идёт вокруг Украины за то, каким будет прекрасный новый мир, в котором Украины может и не быть.