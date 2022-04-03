После нападения украинских вертолетов на Белгород придется выстроить систему ПВО вдоль всей российско-украинской границы, для этого придётся снять часть систем с других направлений, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

России придётся передислоцировать часть систем ПВО, чтобы прикрыть границу с Украиной, заявил эксперт. Эксперт по ПВО объяснил, что нужно сделать для защиты России от украинской авиации © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Я предполагаю, что придется снимать какие-то комплексы с территории внутренних районов России, которые менее подвержены риску. Речь идет о средней полосе и Урале. Речь не идет о подразделениях, которые охраняют Севморпуть или Дальний Восток, где постоянно возникают провокации со стороны США и Японии. Флот НАТО и Британский флот тоже периодически совершает провокации. Возможно, это направление тоже надо усилить», — сказал Кнутов.

Эксперт выразил надежду, что боевые действия закончатся, и что Украина станет нейтральной, безъядерной, перестанет представлять опасность для России.

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