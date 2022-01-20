Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Об этом 19 января заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции

Карасев объяснил, почему Украина и Грузия не вступят в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Как пояснил американский президент, для вступления в Североатлантический альянс Украине предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят».

Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов альянса.

Вопрос вступления Украины в НАТО вернулся в повестку после того, как в западной прессе стало активно обсуждаться якобы готовящееся военное «вторжение» России на украинскую территорию. 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Москва, в частности, предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО бывших советских республик.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на то, что риторика США по отношению к Украине в переговорах с Россией фальшива. Кроме того, он отметил, что Украине необходимо вести более независимую внешнюю политику, чтобы не заниматься самообманом в поиске псевдо партнеров со стороны США и стран НАТО.