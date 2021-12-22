Украинские силовики впервые применили на учениях в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», сообщили 22 декабря в эфире украинского телеканала «Дом»

«Выглядят идиотами». Финский эксперт о применении Украиной Байрактаров и Джавелинов © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

«В Донецкой области, в зоне проведения ООС, состоялись боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Их впервые применили на Донбассе. Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 километров», — говорится в сообщении.

По данным канала, Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним.

Украинская сторона пригрозила применить «Джавелины» в случае «полномасштабного российского вторжения».

В октябре на Украине сообщили о поступлении оружия и военного снаряжения из США, в том числе противотанковых комплексов «Джавелин», на общую сумму 60 млн долларов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ впервые использовали «Джавелин» во время боевых действий в Донбассе.