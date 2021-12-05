Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теоретически угроза «полномасштабного вторжения России» возможна, но счел вал публикаций в СМИ на эту тему элементом запугивания. Слова украинского лидера прокомментировал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарёв

Позиция Зеленского адекватна, но не полна, считает эксперт. Российские военные, как и военные других стран, по долгу службы обязаны просчитывать все варианты эскалации конфликтов. Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

«Другое дело, что никакой нужды нажимать красную кнопку у Владимира Путина нет, учитывая, что 40 млрд было вложено в «Северный поток — 2» и готовится встреча с Байденом. Любая война преследует целью улучшить ситуацию, которая было до того. Никаких выгод она Путину и России не несет», — сказал Золотарёв.

Эксперт отметил, что вместо военных действий Россия может перекрыть поставки жизненно важного импорта на территорию Украины.

«Зачем играть в солдатики, если росчерком пера можно устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий», — заявил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.