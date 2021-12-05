Позиция Зеленского адекватна, но не полна, считает эксперт. Российские военные, как и военные других стран, по долгу службы обязаны просчитывать все варианты эскалации конфликтов. 

Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского
Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского
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«Другое дело, что никакой нужды нажимать красную кнопку у Владимира Путина нет, учитывая, что 40 млрд было вложено в «Северный поток — 2» и готовится встреча с Байденом. Любая война преследует целью улучшить ситуацию, которая было до того. Никаких выгод она Путину и России не несет», — сказал Золотарёв.

Эксперт отметил, что вместо военных действий Россия может перекрыть поставки жизненно важного импорта на территорию Украины.

«Зачем играть в солдатики, если росчерком пера можно устроить Армагеддон на территории Украины, если к концу декабря страна останется без угля с веерными отключениями и остановкой предприятий. Этот ущерб сопоставим с ущербом от военных действий», — заявил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.