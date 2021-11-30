Любой конфликт на польско-белорусской границе является конфликтом между блоками НАТО и ОДКБ, поэтому поляки серьезно относятся к заявлениям, говорящим о возможной войне между Западом и Россией. Об этом рассказал польский журналист Томаш Мацейчук в интервью изданию Украина.ру

Томаш Мацейчук о том, как Польша готовится к военному конфликту с Москвой и Минском © из личного архива Томаша Мацейчука

Эксперт отметил, что поскольку Россия «наращивает свой военный потенциал в Белоруссии и даже высаживает десантников в 20 км от польской границы», Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков «Абрамс» и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО «Патриот».

«Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — констатировал Мацейчук.

Кроме того, согласно мнению польского генерала Вальдемара Сшкипчака, уже сегодня войско польское в состоянии самостоятельно взять Минск в течение трёх дней, уточнил публицист.

Но нельзя забывать, что за Лукашенко стоит Россия, и без помощи США и других западных союзников Польше в таком конфликте не удастся повторить победу 1920 года, когда Красная Армия бежала из-под Варшавы в Москву, по пути массово сдаваясь в плен польским солдатам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.