Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Эксперт отметил, что поскольку Россия «наращивает свой военный потенциал в Белоруссии и даже высаживает десантников в 20 км от польской границы», Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков «Абрамс» и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО «Патриот».
«Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — констатировал Мацейчук.
Кроме того, согласно мнению польского генерала Вальдемара Сшкипчака, уже сегодня войско польское в состоянии самостоятельно взять Минск в течение трёх дней, уточнил публицист.
Но нельзя забывать, что за Лукашенко стоит Россия, и без помощи США и других западных союзников Польше в таком конфликте не удастся повторить победу 1920 года, когда Красная Армия бежала из-под Варшавы в Москву, по пути массово сдаваясь в плен польским солдатам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.