Россия может принять крайние меры - прекратить прокачку газа через украинскую ГТС. Это позволяют сделать положения контракта Газпрома с Украиной, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала "Первый независимый"

Скаршевский отметил, что объемы транзита российского газа через Украину и так крайне низкие — 40 миллиардов кубометров при возможностях украинской ГТС в 140 миллиардов. На Украине придумали, чем заменить газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я о чем хочу сказать — очень маленький момент, но очень важный, что контракт, который заключен на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом», позволяет «Газпрому» вообще не прокачивать газ. По принципу «бери либо плати». То есть, они будут платить за транзит, платить, но физически не прокачивать. А если это произойдет, тогда без газа останется пол-Украины», — сказал Скаршевский.

Ранее эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру заявлял, что Россия не политизирует газовую отрасль и не будет останавливать прокачку газа через Украину, чтобы не задеть интересы европейских потребителей.