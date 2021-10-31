Скаршевский отметил, что объемы транзита российского газа через Украину и так крайне низкие — 40 миллиардов кубометров при возможностях украинской ГТС в 140 миллиардов.
«Я о чем хочу сказать — очень маленький момент, но очень важный, что контракт, который заключен на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом», позволяет «Газпрому» вообще не прокачивать газ. По принципу «бери либо плати». То есть, они будут платить за транзит, платить, но физически не прокачивать. А если это произойдет, тогда без газа останется пол-Украины», — сказал Скаршевский.
Ранее эксперт в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру заявлял, что Россия не политизирует газовую отрасль и не будет останавливать прокачку газа через Украину, чтобы не задеть интересы европейских потребителей.