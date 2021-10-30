Нижняя палата польского парламента во время голосования в пятницу проголосовала за спецзакон строительства заграждений на границах Польши с Украиной, Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом сообщает Укринформ 30 октября

Специальным законом предусматривается строительство современного высокого заграждения, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения. Стоимость работ составит более 400 млн. долларов США. Реализация проекта будет проходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

Как сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, средства на строительство заграждения уже зарезервированы в бюджете страны. В рамках реализации проекта Польша изучает мировой опыт строительства заграждений, в том числе США и Греции. По словам министра, ожидается, что строительство «стены» завершится в первом полугодии следующего года. Мигранты стали оружием в противостоянии Белоруссии и Запада - Ищенко

Ранее сообщалось, что Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией по причине возросшего потока мигрантов из Ближнего Востока и стран Африки. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за ситуацию на страны Запада, которые ввели санкции против страны.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — заявил Лукашенко в мае.

Ранее президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами в Литве и Польше гуманитарной катастрофой.