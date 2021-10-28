Украинская железнодорожная сеть находится в крайне изношенном состоянии, следствием чего стали участившиеся аварии на железной дороге, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио «Новое время»

На Украине поезда стали сходить с рельс практически каждый месяц: в июле — рядом с Киевом, в августе — в Запорожье, в конце октября — в Житомирской области.

«Рельсы в таком состоянии, что скорость на многих участках ограничена — 20-30 км/ч. Быстрее идти небезопасно. Те, кто пытается это делать, имеют результат — сошедшие с рельс вагоны», — сказал Омелян.

Украинских машинистов забирают в Германию. О чем молчит «Укрзализныця» © CC0, Pixabay

Экс-чиновник назвал пиаром «ради громких вау-эффектов» вложение средств в ремонты вокзалов и закупки новых поездов, «которым потом негде ездить».

Он заявил, что «Укрзализныця» должна составить четкий план инвестиций в основные средства производства компании.

Омелян заявил, что виновны в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков и и.о. председателя правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

Следует отметить, что проблемы украинской железной дороги накапливались не только во время президентства Зеленского, но и во времена предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Кто дурак, и у кого с кем война: Омелян раздраконил соцсети разрывом отношений с Россией © Facebook, Светлана Кульбида / Facebook, Светлана Кульбида / Перейти в фотобанк

В частности, Омелян вместо того, чтобы добиться обновления крайне изношенного подвижного состава запрещал железнодорожное сообщение с Россией и обещал построить в стране «гиперлуп Илона Маска», что вызывало гомерический хохот даже у самых стойких сторонников Порошенко.

Ну а Государственная служба Украины по безопасности на транспорте отмечала, что при Омеляне в 2017 году с путей «Укрзализныци» поезда сходили пять раз, а в 2018 году — шесть.

Порядка 90% этих транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным состоянием путей.