На Украине поезда стали сходить с рельс практически каждый месяц: в июле — рядом с Киевом, в августе — в Запорожье, в конце октября — в Житомирской области.
«Рельсы в таком состоянии, что скорость на многих участках ограничена — 20-30 км/ч. Быстрее идти небезопасно. Те, кто пытается это делать, имеют результат — сошедшие с рельс вагоны», — сказал Омелян.
По его словам, «Укрзализныця» на коррумпированных тендерах закупает списанные запчасти под видом новых вместо того, чтобы наладить производство комплектующих.
Экс-чиновник назвал пиаром «ради громких вау-эффектов» вложение средств в ремонты вокзалов и закупки новых поездов, «которым потом негде ездить».
Он заявил, что «Укрзализныця» должна составить четкий план инвестиций в основные средства производства компании.
Омелян заявил, что виновны в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский, нынешний министр инфраструктуры Александр Кубраков и и.о. председателя правления «Укрзализныци» Александр Камышин.
Следует отметить, что проблемы украинской железной дороги накапливались не только во время президентства Зеленского, но и во времена предыдущего главы государства Петра Порошенко.
При последнем Омелян и занимал пост главы Министерства инфраструктуры. В те времена он был одним из самых неоднозначным министров.
В частности, Омелян вместо того, чтобы добиться обновления крайне изношенного подвижного состава запрещал железнодорожное сообщение с Россией и обещал построить в стране «гиперлуп Илона Маска», что вызывало гомерический хохот даже у самых стойких сторонников Порошенко.
Ну а Государственная служба Украины по безопасности на транспорте отмечала, что при Омеляне в 2017 году с путей «Укрзализныци» поезда сходили пять раз, а в 2018 году — шесть.
Порядка 90% этих транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным состоянием путей.