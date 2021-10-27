Ранее стало известно, что украинские поенные впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом минские соглашения запрещают полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения.
«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть», — сказал Мирошник.
По его мнению, страны Запада, как международные наблюдатели, предпочтут сначала не замечать этот инцидент, а затем долго на словах разбираться, как такое могло произойти.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 года БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии. В 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.