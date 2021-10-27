Применив в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, Киев проверил, насколько далеко он может зайти в нарушении минских договоренностей. Об этом в среду, 27 октября, заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник, передает РИА Новости

Украина поблагодарила Россию за Донбасс, а Меркель и Макрон мешают Зеленскому © пресс-служба президента Украины

«Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть. За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть», — сказал Мирошник.

По его мнению, страны Запада, как международные наблюдатели, предпочтут сначала не замечать этот инцидент, а затем долго на словах разбираться, как такое могло произойти.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 года БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии. В 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.