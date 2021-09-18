Если у России есть задержанные граждане Чехии по каким-то уголовным обвинениям, можно предложить их обменять на Александра Франчетти и Прага может на это согласиться. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Франчетти был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

Если же его задержание ставило целью сознательное обострение отношений между Россией и Евросоюзом, то тогда и чехи на обмен не пойдут, даже несмотря на то, что они могут освободить собственных граждан, отметил эксперт.

«Возможно, стоит включить политические и дипломатические каналы и через Германию воздействовать на Чехию, поскольку само чешское государство серьезно экономически зависит от Берлина», — полагает Безпалько.

Теперь очевидно, что всем гражданам РФ стоит быть осторожными в плане пребывания на территории тех стран, которые наш МИД внес в список недружественных в отношении России государств, заключил собеседник издания.

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