Соединенные Штаты намерены продать Киеву два комплекса противовоздушной обороны «Железный купол», которые не смогли интегрировать в собственную систему ПВО, сообщил американский портал Politico 15 сентября

Издание ссылается на оборонный законопроект США на 2022 год и информацию своего источника в Конгрессе, не пожелавшего раскрыть имя.

Как сообщается, в армии Соединенных Штатов уже два года не могут разобраться с управлением двух систем «Железный купол», которые приобрели в 2019 году по требованию Конгресса.

Пресс-секретарь Зеленского пояснил заявление Резникова о ПВО США на Украине © Сергей Никифоров/Инстаграм

Именно по этой причине Вашингтон намерен избавиться от данных комплексов, передав их Украине, подчеркнул собеседник издания.