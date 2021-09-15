Издание ссылается на оборонный законопроект США на 2022 год и информацию своего источника в Конгрессе, не пожелавшего раскрыть имя.
Как сообщается, в армии Соединенных Штатов уже два года не могут разобраться с управлением двух систем «Железный купол», которые приобрели в 2019 году по требованию Конгресса.
Отмечается, что военные не могут интегрировать израильскую систему в новую сеть командования и управления, так как «Железный купол» изначально не проектировался для этого.
Именно по этой причине Вашингтон намерен избавиться от данных комплексов, передав их Украине, подчеркнул собеседник издания.